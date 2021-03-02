Sinop’taki tarihi mezarların sırrı çözüldü

Sinop’un Akliman mevkisindeki mesire alanında bulunan ve yaklaşık olarak üç asırlık olduğu belirtilen mezarlar görenlerin dikkatini çekiyor. Karadeniz’de tek doğal liman olma unvanına sahip olan Sinop yarımadasının batısında bulanan ve “Harmene Limanı” olarak bilinen bölge günümüzde mesire alanı olarak kullanılıyor. Mesire alanında bulunan tarihi mezarlar görenlerin dikkatini çekerken yetkililer de mezarların kime ait olduğunun belirlenmesi için çalışma başlattı. Yapılan çalışmalar neticesinde bu bölgeye eski dönemlerde Karadeniz’de seyahat eden gemilerde ölen gemi görevlileri ya da yolcular defnedildiği öğrenildi. Resmi kaynaklardan alınan bilgilere göre, yaklaşık 3 asırlık bir geçmişe sahip olan bu mezarların üzerinde yazılan yazılar tercüme ettirilerek mezarların, Hüseyin Reis Ayandonlu, Molla Muhammed, Seyid Ömer, Algüllü İbrahim reisin oğlu Molla Hüseyin, Keşanlı Seyyid Ahmet Muhammed, Bayraktaroğlu Seyyid Mustafa Kaltabanoğlu’na ait olduğu belirlendi. Sinop Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü tarafından mezarların üzerine hangi mezarın kime ait olduğunu belirten açıklayıcı levhalar koyulduktan sonra mezarların etrafı ahşap çitlerle çevrilerek koruma altına alındı.