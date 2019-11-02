İSTANBUL (AA) - Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Mustafa Şentop, "Sinop, Türkiye'nin en sakin, en huzurlu şehridir. 20 yıldır dünyada sakin şehirler sıralaması yapılıyor. Bunlar arasında Türkiye'den Sinop var. Sinop en sakin, en vatansever ve en çalışkan insanlarımızın yaşadığı şehirlerden biridir." dedi.

Şentop, Sinop'un yöresel ürünlerini İstanbullularla buluşturan "Sinop Tanıtım Günleri"ne katıldı.

Yenikapı'da düzenlenen etkinlikte konuşan Şentop, şehirlerin tanıtımı için yapılan çalışmaların önemine dikkati çekerek, "Sinop'un tanıtımı için düzenlenen bu etkinlik İstanbulluların Sinop'u tanımasına imkan sağlıyor. İstanbul bir metropol, Anadolu'nun birçok ilinden gelen kardeşlerimiz var. İstanbul Türkiye'nin vitrini. Burada yapılan bir tanıtım aslında bütün Türkiye'ye yapılmış bir tanıtımdır. O yüzden bu tür etkinlikler şehirlerimizin tanıtılması bakımından büyük önem taşıyor." diye konuştu.

Sinop'a yabancı olmadığını aktaran Şentop, şunları kaydetti:

"Sinop Türkiye'nin en sakin, en huzurlu şehridir. 20 yıldır dünyada sakin şehirler sıralaması yapılıyor. Bunlar arasında Türkiye'den Sinop var. Sinop en sakin, en vatansever ve en çalışkan insanlarımızın yaşadığı şehirlerden biridir. Sinop'un tarihi 6 bin yıl öncesine kadar gidiyor. Sinop göç veremeyerek insanlarını tutabilen bir konuma gelmiştir. 220 bin civarında bir nüfusu var şu an sanırım. İstanbul'da bunun iki katı Sinoplu yaşıyor diye düşünüyorum. Bu nedenle en büyük Sinop İstanbul'da yaşıyor. "

TBMM Başkanı Şentop, beraberindeki katılımcılarla etkinliğin açılış kurdelesini kestikten sonra stantları gezerek, yöresel ürünlerden tattı.

