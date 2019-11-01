HABER

Sinop tanıtım günleri Yenikapı'da başladı

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.11.2019 20:51 | Son Güncelleme

SİNOP'un tarih, kültür ve yöresel ürünlerinin tanıtımının yapılacağı Sinop Tanıtım Günleri, Yenikapı'da başladı.

Ali ABLAY-Buğra BENLİOĞLU/İSTANBUL,(DHA)-SİNOP'un tarih, kültür ve yöresel ürünlerinin tanıtımının yapılacağı Sinop Tanıtım Günleri, Yenikapı'da başladı. Açılışı bugün gerçekleşen Sinop Tanıtım Günleri'ne Sinop'un ilçe belediye başkanları ve milletvekilleri de katıldı. Açılış öncesinde Sinoplular araçlarıyla konvoy yaparak Yenikapı Etkinlik Alanı'na giriş yaptı.
Sinop Valiliği Koordinesinde, Sinop Dernekler Federasyonu (SİNDEF) ve Sinop Yardımlaşma Derneği (SİYAD) ortaklığıyla çalışmaları yürütülen Sinop Tanıtım Günleri, 3 Kasım 2019 Pazar gününe kadar devam edecek. Etkinlik boyunca Sinop'a ait yöresel yemekler fuar alanına gelen davetlilere ikram edilecek. Sinop Kültürüne ait ürünlerin de satışa sunulduğu tanıtım günlerinde Hacivat Karagöz gösterileri, Çocuk tiyatroları, Sinop'un ilçelerinin hazırladığı programlar gibi çeşitli etkinler gelenlerin beğenisine sunulacak.
SİNDEF Genel Başkanı Hasan Dalkıran, "Yapmış olduğumuz etkinlikte Sinop'a turizm anlamında çok ciddi katkılar sağlayacağımızı düşünüyoruz. Yöresel lezzetlerimiz olan mantımız ile kestanemiz ile gelen misafirlerimizi burada ağırlayacağız. Alışveriş yapmak isteyenler için de ayrıca stantlar kuruldu. Hem Sinoplular olarak hem de İstanbul'da yaşayan halkımız olarak burada güzel bir etkinlik gerçekleştireceğiz. Geçen sene bir buçuk milyonun üzerinde katılım sağlanmıştı, geçen sene ki sayının üzerine çıkacağımızı düşünüyorum" dedi.

(FOTOĞRAF)

PARTNER Erotik film yönetmeninde tartışma yaratacak sözler: Porno filmlerde kadınlar... Erotik film yönetmeninde tartışma yaratacak sözler: Porno filmlerde kadınlar...
‘Barış Pınarı Harekatı Muhalefete Baskıyı Arttırmak İçin Kullanıldı’‘Barış Pınarı Harekatı Muhalefete Baskıyı Arttırmak İçin Kullanıldı’
İstanbul genelinde denetim! Trafikten men edildilerİstanbul genelinde denetim! Trafikten men edildiler
1/
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Ücretli poşetten sonra yeni bir uygulama geliyor! 2021'de başlıyor

Ücretli poşetten sonra yeni bir uygulama geliyor! 2021'de başlıyor

Ebru Polat'tan şoke eden Kadir İnanır itirafı!

Ebru Polat'tan şoke eden Kadir İnanır itirafı!

Cumhurbaşkanım mektup getirdim sana

Cumhurbaşkanım mektup getirdim sana

Bakan Kurum'dan 'Boğaziçi' açıklaması: İBB'nin yetkisi yok

Bakan Kurum'dan 'Boğaziçi' açıklaması: İBB'nin yetkisi yok

Kar bir anda bastırdı! Beyaza büründü

Kar bir anda bastırdı! Beyaza büründü

Eminönü'nde balık ekmek satan teknelerle ilgili flaş karar

Eminönü'nde balık ekmek satan teknelerle ilgili flaş karar

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Adil Öksüz davasında karar!

Adil Öksüz davasında karar!

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Sokak ortasında kanlı saldırı! Kardeşlerden acı haber

Sokak ortasında kanlı saldırı! Kardeşlerden acı haber

Erdoğan ev sahipliği yaptı! 29 Ekim resepsiyonunda dikkat çeken isim

Erdoğan ev sahipliği yaptı! 29 Ekim resepsiyonunda dikkat çeken isim

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Irak'ta ordudan uzaklaştırılan 39 bin 400 asker göreve iade edildi

Komşuda sürpriz karar! 39 bin 400 asker göreve iade edildi

Son dakika: İçişleri Bakanlığı duyurdu! Etkisiz hale getirildiler

300 bin TL ödülle aranıyordu!

İstanbul'da yetkisiz çakar lamba denetimi

İstanbul genelinde denetim! Trafikten men edildiler

Trabzon’da şiddetli yağış! Çok sayıda dükkanı su bastı

Şiddetli yağış! Çok sayıda dükkanı su bastı

İran'dan ABD'ye 'nükleer anlaşmaya dön' çağrısı

İran'dan ABD'ye flaş çağrı: Vazgeçin!

İş adamına silahlı saldırı! Kurşun yağdırdılar

İş adamına silahlı saldırı! Kurşun yağdırdılar

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.