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Sinop tanıtım günleri Yenikapı'da başladı

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.11.2019 23:49 | Son Güncelleme

SİNOP'un tarih, kültür ve yöresel ürünlerinin tanıtımının yapılacağı Sinop Tanıtım Günleri, Yenikapı'da başladı.

Ali ABLAY-Buğra BENLİOĞLU/İSTANBUL,(DHA)-SİNOP'un tarih, kültür ve yöresel ürünlerinin tanıtımının yapılacağı Sinop Tanıtım Günleri, Yenikapı'da başladı. Açılışı bugün gerçekleşen Sinop Tanıtım Günleri'ne Sinop'un ilçe belediye başkanları ve milletvekilleri de katıldı. Açılış öncesinde Sinoplular araçlarıyla konvoy yaparak Yenikapı Etkinlik Alanı'na giriş yaptı.

Sinop Valiliği Koordinesinde, Sinop Dernekler Federasyonu (SİNDEF) ve Sinop Yardımlaşma Derneği (SİYAD) ortaklığıyla çalışmaları yürütülen Sinop Tanıtım Günleri, 3 Kasım 2019 Pazar gününe kadar devam edecek. Etkinlik boyunca Sinop'a ait yöresel yemekler fuar alanına gelen davetlilere ikram edilecek. Sinop Kültürüne ait ürünlerin de satışa sunulduğu tanıtım günlerinde Hacivat Karagöz gösterileri, Çocuk tiyatroları, Sinop'un ilçelerinin hazırladığı programlar gibi çeşitli etkinler gelenlerin beğenisine sunulacak.

SİNDEF Genel Başkanı Hasan Dalkıran, "Yapmış olduğumuz etkinlikte Sinop'a turizm anlamında çok ciddi katkılar sağlayacağımızı düşünüyoruz. Yöresel lezzetlerimiz olan mantımız ile kestanemiz ile gelen misafirlerimizi burada ağırlayacağız. Alışveriş yapmak isteyenler için de ayrıca stantlar kuruldu. Hem Sinoplular olarak hem de İstanbul'da yaşayan halkımız olarak burada güzel bir etkinlik gerçekleştireceğiz. Geçen sene bir buçuk milyonun üzerinde katılım sağlanmıştı, geçen sene ki sayının üzerine çıkacağımızı düşünüyorum" dedi.

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