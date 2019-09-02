Sinop Tarihi Cezaevi ve Müzesi yeni yüzüyle turizme hizmet edecek

SİNOP (AA) - Sinop'ta 1887-1999 yıllarında hapishane olarak kullanılan, 2000 yılında ise müzeye çevrilerek ziyarete açılan Sinop Tarihi Cezaevi ve Müzesi, restore edilerek farklı görüntüye kavuşacak.

Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Nadir Alpaslan, İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü Salonu'nda düzenlenen kentsel sit alanları değerlendirme toplantısına katıldı.

Alpaslan, burada yaptığı konuşmada, Sinop'un tarihi ve kültürel zenginliklerinin yanı sıra doğa harikası bir şehir olduğunu söyledi.

Tarihi ve coğrafi özellikleri nedeniyle kentin çok sayıda ziyaretçi ağırladığına işaret eden Alpaslan, kentsel sit alanlarıyla ilgili yaşanan sorunun çözülmesi noktasında adımlar atıldığını dile getirdi.

AK Parti Sinop Milletvekili Nazım Maviş'in konuyu yakından takip ettiğini anlatan Alpaslan, "Çözüm için ne gerekiyorsa yapılıyor, yapılmaya da devam edilecek." dedi.

Alpaslan, bölgenin en önemli turizm merkezlerinden Sinop Tarihi Cezaevi ve Müzesi'nin restore edilmesine yönelik daha önce proje hazırlandığını anımsatarak, 2007 yılında başlatılan çalışmalarda sona gelindiğini aktardı.