Sinop Tarım İl Müdürü görevden alındı

Sinop Tarım ve Orman İl Müdürü Erol Saraçoğulları, görevinden alındı.

Geçen Eylül ayında Sinop Tarım ve Orman İl Müdürlüğü binasının arkasında bulunan yamaçtaki ağaçları ‘bakım yapıldığı’ iddiasıyla kestiren Sinop Tarım ve Orman İl Müdürü Erol Saraçoğulları, çevreciler tarafından tepkiyle karşılanmıştı.

Olayın yaşanmasının ardından Cumhurbaşkanlığı tarafından yayımlanan kararname ile, Sinop Tarım ve Orman İl Müdürü Erol Saraçoğulları görevinden alındı. Söz konusu kararnamede "3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 ve 3’üncü maddeleri gereğince Sinop İl Tarım ve Orman Müdürü Erol Saraçoğulları görevden alınmıştır" ifadelerine yer verildi.

