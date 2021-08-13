HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Sinop'un Ayancık ilçesinde köprüde çökme tehlikesi! Büyük panik yaşandı

Sinop'un Ayancık ilçesinde köprüde çökme tehlikesi! Büyük panik yaşandı

13.08.2021 16:36 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sel afetini yaşayan Sinop'un Ayancık ilçesinde vatandaşların insan zinciri oluşturduğu sırada köprüde çökme tehlikesi yaşandı. Uyarıların ardından vatandaşlar panikle köprünün üstünden ayrıldı. O anlar anbean kaydedildi.

Sinop Ayancık'ta ağır hasar almış bir köprüden ağır tonajlı kamyonların geçmesine izin verilmiyordu. Köprünün üzerinde çok sayıda vatandaş yardım etmek için insan zinciri oluşturmuştu. Bu noktaya geldiğimizde 'Köprüde insanlar var, güvenli mi?'' demiştik, mühendisler ''gerekli kontroller yapılıyor, yaya için güvenli demişti.

"KÖPRÜ YIKILACAK, UZAKLAŞIN"

Köprünün burasında açılma vardı. Bir anda haber geldi, dediler ki ''Köprü yıkılacak, uzaklaşın'' diye. Bir anda bizde bulunduğumuz noktadan koşarak uzaklaştık.

"PANİK HAVASI OLDU, HERKES UZAKLAŞTI"

Polis, askerler hemen burayı organize ettiler, yayaları çıkardılar. Çevik kuvvet, asker bir taraftan bir anda buradan yayalar uzaklaştırıldı. Tabi bir anda panik havası oldu. Herkes uzaklaştı. Çalışanlar vardı, köprünün orada. Mühendisler de o anda hemen gelip baktılar.

Burada kontrol yaptılar. Nasıl yapıyorlar o kontrolü? Buradaki aralığı takip ediyorlar. Buradaki aralığın genişlemesini, köprünün açılmasını takip ediyorlardı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
İstanbul'da güpegündüz kafa kesme dehşetiİstanbul'da güpegündüz kafa kesme dehşeti
Prompter ve sufle iddialarıyla ilgili açıklamaPrompter ve sufle iddialarıyla ilgili açıklama
Katil oldu, takipçilerine sevgilisiyle canlı yayın yaptı!Katil oldu, takipçilerine sevgilisiyle canlı yayın yaptı!
Anahtar Kelimeler:
sel Sinop
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Araç alacaklar dikkat! 50 bin liraya kadar düşüş

Araç alacaklar dikkat! 50 bin liraya kadar düşüş

Otomobil alacaklar dikkat! ÖTV'de kritik değişiklik

Otomobil alacaklar dikkat! ÖTV'de kritik değişiklik

Ağır ceza mahkemesi hakimi, yargıladığı sanıkla içki masasında

Ağır ceza mahkemesi hakimi, yargıladığı sanıkla içki masasında

Erdoğan sel bölgesinde: Ne gerekiyorsa yapacağız

Erdoğan sel bölgesinde: Ne gerekiyorsa yapacağız

Prompter ve sufle iddialarıyla ilgili açıklama

Prompter ve sufle iddialarıyla ilgili açıklama

Bir acı haber daha! Cansız bedeni bulundu

Bir acı haber daha! Cansız bedeni bulundu

İlginizi Çekebilir

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

Bayrak çekme görüntüleri olay olmuştu! Emniyetten açıklama geldi

Bayrak çekme görüntüleri olay olmuştu! Emniyetten açıklama geldi

2020’nin en çok tartışılan filmleri

2020’nin en çok tartışılan filmleri

5 yıldızlı otelde feci ölüm!

5 yıldızlı otelde feci ölüm!

Çifte cinayet sanığı vali yardımcısından şoke eden sözler

Çifte cinayet sanığı vali yardımcısından şoke eden sözler

İstanbul 3 adaya bölünecek. Deniz seviyesi yükselecek

İstanbul 3 adaya bölünecek. Deniz seviyesi yükselecek

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.