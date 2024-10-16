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Sinop'un neyi meşhur? Sinop'un meşhur şeyleri, yemekleri ve yerleri

Burcu Tufan Burcu Tufan
14.10.2024 15:40
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Dokumacılık ürünleriyle Diyojen heykeli gibi dekorasyon objelerinin yer aldığı Sinop şehri, el yapımı gemi maketleriyle de meşhurdur. Bu ilin gastronomi alanına kattığı popüler yemekler de içli tava ve kestaneli iç pilav olarak belirtilebilir. Şehrin tarihi ve doğal miraslarını keşfedecek olan kişilere ise Sinop Kalesi, Atatürk Anıtı, Hamsilos Tabiat Parkı gibi rotaları görmeleri tavsiye edilir.

Sinop'un neyi meşhur? Sinop'un meşhur şeyleri, yemekleri ve yerleri

Tarih boyunca Hitit, Roma, Bizans, Anadolu Selçuklu ve Osmanlı gibi imparatorluklara tanıklık ettiği bilinen Sinop’tan Diyojen heykelleri satın alınabilir. Şehrin Ayan keteni ve çember adlı eşarplarıyla da meşhur olduğu görülür. Bu ilin yöresel mutfağını oluşturan ünlü tariflerse Sinop mantısı, ıslama, nokul çeşitleri ve sirkeli pırasadır. Tarihi şehri ziyaret eden kişilerin uğramayı ihmal etmedikleri yerler de Sinop Kalesi, İnaltı Mağarası ve Cezaevi Müzesi olarak sıralanmalıdır.

Sinop’tan satın alınması önerilen seyahat hatıraları

Karadeniz Bölgesi’nin batı tarafında konumlanan Sinop’tan, tarihi gemi maketleri gibi yerel hediyelikler satın alınabilir. El yapımı bu değerli seyahat hatıralarının yanı sıra, avcılık ürünleri de şehrin rağbet gören eşyalarındandır. Buna ek olarak, Sinop’ta doğduğu bilinen Diyojen adlı filozofun heykelleri de şehrin hediyelik dükkanlarında yer bulan ikonik parçalardan biridir.

Sinop iline özgü olan seyahat hatırası seçenekleri arasında Ayan keteni de öne çıkar. Bununla birlikte ilde yer alan yerel çarşılara uğrayan turistlerin mahrama ve peşkir olarak adlandırılan dokumacılık ürünlerine göz atmaları önerilir. Şehrin kültürel dokusunu başarılı bir şekilde yansıtan hediyelikler satın alınırken çember isimli tülbentler de incelenebilir.

Sinop’un yöresel tarifleri hangileridir?

Çorba, et yemeği, hamur işi ve tatlı tariflerinin çeşitlendirildiği görülen Sinop mutfağı, neredeyse herkese hitap eden lezzetleri içerir. Yöresel tarifler arasında en popüler olanları Sinop mantısı ve içli tava olarak adlandırılır. Buna ek olarak mısır çorbası da bölgede eski dönemlerden beri tüketilen lezzetlerden biridir.

Sinop’un yöresel mutfağını keşfeden kişilere nokul, kestaneli iç pilav ve kaşık çıkartması gibi tarifleri denemeleri önerilir. Şehrin yerel lokantalarında tadına bakılabilen diğer meşhur yemekler arasında ise pilaki, mısır tarhanası, sirkeli pırasa ve kabak millesi öne çıkar. Sinop’ta yer alan tatlıcılarda yaygın olarak bulunabilen hamursuz tatlısı da hafif lezzetleri seven kişilerin favorilerindendir. Bu şehrin yerel mutfağına dahil olan diğer tariflerse şu şekildedir:

  • Islama
  • Sinop usulü keşkek
  • Katlama
  • Taktak helvası
  • Hasuda
  • Palamut pilaki
  • Sırık kebabı

Sinop’ta görülebilen turistik mekanlar nelerdir?

En eski adı Sinope olarak bilinen ve geçmişi Antik Çağ’a kadar uzanan Sinop ili; Hitit, Roma, Bizans, Anadolu Selçuklu ve Osmanlı imparatorluklarına tanıklık etmiştir. Şehirde İnceburun Feneri, Erfelek Tatlıca Şelaleleri Tabiat Parkı ve Hamsilos Koyu gibi manzarasıyla dikkat çeken doğal alanlar keşfedilebilir. Ayrıca Sinop Arkeoloji Müzesi ve Tarihi Cezaevi de bölgede yer alan tarihi mekanlar arasındadır. Bayraktepe gibi şehri kuş bakışı açıdan seyretmeyi mümkün kılan popüler rotaların da konumlandığı Sinop’un diğer turistik destinasyonları aşağıda belirtilmiştir:

  • Doğal yerler: Hamsilos Tabiat Parkı, Sarıkum Gölü Tabiatı Koruma Alanı, Akliman Limanı, Bazalt Kayalıkları Tabiat Anıtı, Çatak Takım Şelaleleri, Nisi…
  • Müzeler: Sinop Etnografya ve Keten müzeleri, Arslan Torun Konağı, Mübadele ve Kültür Evi…
  • Tarihi mekanlar ve anıtlar: Boyabat Kalesi, Atatürk ve Deniz Şehitleri anıtları, Diyojen Heykeli, Pervane Medresesi, Paşa Tabyaları, Turgutlar Hamamı…
  • Turistik noktalar: Büyük Gerze, Karakum ve Sarıkum plajları; İnaltı Mağarası, Şahin Tepesi, Durakhan…
  • Dini mekanlar: Alaaddin, Hacı Ömer, Kaleyazısı, Cezayirli Ali Paşa camileri; Çeçesultan, İsfendiyaroğulları, Sultan Hatun, türbeleri; Saray ve Fetih Baba mescitleri…
  • Antik duraklar: Terelek, Ambarkaya, Salar Köyü mezarları…
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