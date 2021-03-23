Sinop Üniversitesi'nde başlayacak olan yüz yüze eğitim ertelendi

Üniversiteden yapılan açıklamada, koronavirüs salgınında Sinop kent merkezi ve ilçelerdeki bulaşma hızının devam ettiği vurgulandı.

Sağlık Bakanlığınca yayımlanan haritaya göre, kente vaka sayılarındaki artışın bir müddet daha devam etme olasılığının bulunduğu ifade edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Bu nedenle üniversitemize bağlı meslek yüksekokullarımızın son sınıflarında yer alan uygulama yoğunluklu programlardaki 5 Nisan 2021 tarihinde yüz yüze olarak başlanılmasına karar verilen derslerin ileri bir tarihte yapılmak üzere ertelenmesine karar verilmiştir. Sürecin takip edilip yüz yüze yapılacak derslerle ilgili olarak mayıs ayı başlarında yeni bir takvim belirlenecektir."

(AA)

