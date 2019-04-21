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Sinop Üniversitesi zirveye yerleşti

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.04.2019 14:10 | Son Güncelleme

Sinop Üniversitesi, öğretim elemanı başına düşen uluslararası indeksli yayın sayısı verilerine göre 2006-2008 yılları arasında kurulan 41 üniversite arasında ve Karadeniz Bölgesi’nde birinci oldu.

Sinop Üniversitesi zirveye yerleşti

Sinop Üniversitesi, öğretim elemanı başına düşen uluslararası indeksli yayın sayısı verilerine göre 2006-2008 yılları arasında kurulan 41 üniversite arasında ve Karadeniz Bölgesi’nde birinci oldu. Genel sıralamada ise birçok köklü üniversiteyi geride bırakan üniversite, 124 devlet üniversitesi arasında 6. sıraya yerleşti.
Devlet üniversitelerinde görevli akademisyenlerin 2018 yılında uluslararası indekslerde taranan makale sayılarına göre “Devlet Üniversitelerinin İndeksli Yayın Karnesi” açıklandı. Devlet üniversitelerinin karnesi hazırlanırken tüm dünyada bilimsel anlamda kabul gören, Türkiye’de akademik atamalar/yükseltmeler dahil birçok anlamda dikkat edilen ve web ortamında tüm araştırmacılara on binlerce dergide yayımlanan makaleler sunan “Web of Science” verileri baz alındı. Hazırlanan verilere göre Sinop Üniversitesi, yürüttüğü bilimsel çalışmalar neticesinde büyük bir başarı göstererek 2006-2008 yılları arasında kurulan 41 üniversite arasından zirveye tırmanarak 1. oldu. Rektör Prof. Dr. Nihat Dalgın öncülüğünde bölgesinin ihtiyaçlarına cevap verebilen bir üniversite politikasıyla çalışmalarına aralıksız devam eden Sinop Üniversitesi, Karadeniz Bölgesi’ndeki üniversiteler arasında da 2018 yılında 2. sıradan 1. sıraya yerleşti. Devlet üniversiteleri arasında en hızlı yükseliş kaydeden üniversitelerden biri olan Sinop Üniversitesi, son üç yılda yürüttüğü bilimsel çalışmalar neticesinde büyük bir ivme kazanarak, 124 devlet üniversitesinin yer aldığı sıralamada 2017 yılında bulunduğu 21. sıradan 6. sıraya yükseldi.
Sinop Üniversitesinin her geçen yıl daha büyük başarılara imza attığını belirten Rektör Prof. Dr. Nihat Dalgın, “Göreve başladığımızda yayımladığımız 2016-2019 Eylem Planımızı bir bir hayata geçirerek hem nicelik hem de nitelik yönünden hızlı ve etkili bir yükseliş kaydettik. Sinop Üniversitesi ailesi olarak kalitemizi uluslararası düzeye ulaştırarak, hem öğrencilerimize hem de şehrimize daha iyi hizmet verebilmek için titiz bir çalışma yürütüyoruz. Bu anlamda kalite yönetim sistemi ve akreditasyon çalışmalarına da aralıksız devam ediyoruz. Yayımlanan veriler ışığında üniversitemiz önemli bir başarıya imza atarak, akademik başarılarına bir yenisini daha eklemiştir. Sinop Üniversitesi olarak bilimsel çalışmalarımız, üniversite-sanayi işbirliğimizi ve AR-GE, inovasyon faaliyetlerimizi daha da artırarak daha da yükseliş kaydetmeyi amaçlıyoruz. Bu başarıya imza atan tüm akademik personelimizi yürekten tebrik ediyorum” dedi.

Sinop Üniversitesi zirveye yerleşti

Sinop Üniversitesi zirveye yerleşti

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