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Sinop Valiliği başvuruların yüzde 45‘ini olumlu sonuçlandırdı

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.12.2019 13:18 | Son Güncelleme

Sinop Valiliği Açık Kapı Bürosu, kurulduğundan itibaren 18 aylık süreçte başvuruların yaklaşık yüzde 45‘inin olumlu olarak sonuçlandırıldığını açıkladı.Açık Kapı birimi ile ilgili bilgi veren Sinop Vali Yardımcısı Murat Girgin, “Vatandaş odaklı bir yaklaşım doğrultusunda, devletle vatandaş arasındaki karşılıklı iletişim ve güveni arttırmayı, güler yüzlü ve ilgili personelimiz aracılığıyla vatandaşlarımızla birebir ve sıcak bir iletişim kurmayı amaçlamaktayız.

Sinop Valiliği başvuruların yüzde 45‘ini olumlu sonuçlandırdı

Sinop Valiliği Açık Kapı Bürosu, kurulduğundan itibaren 18 aylık süreçte başvuruların yaklaşık yüzde 45‘inin olumlu olarak sonuçlandırıldığını açıkladı.
Açık Kapı birimi ile ilgili bilgi veren Sinop Vali Yardımcısı Murat Girgin, “Vatandaş odaklı bir yaklaşım doğrultusunda, devletle vatandaş arasındaki karşılıklı iletişim ve güveni arttırmayı, güler yüzlü ve ilgili personelimiz aracılığıyla vatandaşlarımızla birebir ve sıcak bir iletişim kurmayı amaçlamaktayız. Sinop Valiliği Açık Kapı Büromuzda, hizmete girdiği 14 Mayıs 2018 tarihinden itibaren; vatandaşlarımızdan gelen talep, şikâyet ve önerilerle toplamda 327 başvuru kaydı oluşturulmuştur. Bu başvuruları çözme noktasında ilgili kurumlarımızla irtibata geçilerek en geç 7 iş günü içerisinde vatandaşlarımıza cevap verilmiştir. Bugün itibarıyla mevcut başvuruların yaklaşık yüzde 45‘i olumlu olarak sonuçlandırılmıştır” dedi.

Yüzde 45’i talepleri doğrultusunda sonuca ulaşmış
Sinop Valisi Köksal Şakalar ise yaptığı açıklamada, “Sinop’ta 18 aylık süreçte 327 başvuru oluşturulmuş, bunun yüzde 45’i talepleri doğrultusunda sonuca ulaşmış, kalan bölümü de 7 gün içinde sonuçlandırılmıştır. Burada Açık Kapı biriminde çalışanlarımız var, ayrıca tüm kurumlarda burayla irtibatta olan görevlilerimiz var. Buraya yapılan müracaat, anında oraya ulaşıyor ve hızlıca netice alınıyor” ifadelerini kullandı.
Sinop Valiliği Açık Kapı Biriminde talebi doğrultusunda destek alan Erdoğan Aslan ve Fatmanur Yılmazer, aldıkları yardım konusunda açıklama yaparak Sinop Valiliğine teşekkür etti. Vali Şakalar, Erdoğan Aslan ve Fatmanur Yılmazer’e günün hatırası olarak kotra hediye etti.

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