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  4. Sinop Valiliği konutu yakınlarında havaya ateş açtılar! Polis alarma geçti

Sinop Valiliği konutu yakınlarında havaya ateş açtılar! Polis alarma geçti

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.08.2020 09:52 | Son Güncelleme

Sinop Valiliği konutu arkasındaki yolda, havaya ateş açan 3 şüpheli, polisi alarma geçirdi. Vali Erol Karaömeroğlu'nun konutta olmadığı sırada yaşanan olayın ardından 2 şüpheli yakalanırken, biri kaçtı.

Sinop Valiliği konutu yakınlarında havaya ateş açtılar! Polis alarma geçti

Gazi Caddesi üzerinde bulunan valilik konutu arkasındaki yolda, dün saat 19.00 sıralarında, 3 kişi havaya ateş etti. Silah sesleri üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi.

1 ŞÜPHELİ ARANIYOR

Polis ekipleri, 3 şüpheliden 2'sini tabancaları ile birlikte yakaladı. Kaçan 1 şüpheli ise aranıyor. İsimleri açıklanmayan şüpheliler, polis merkezine götürülürken, cadde üzerinde yapılan incelemelerde 4 boş kovan bulundu.

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Sinop Valisi Erol Karaömeroğlu'nun konutta olmadığı sırada yaşanan olayla ilgili polis, çok yönlü soruşturma başlattı.

Kaynak: DHA


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