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  4. Sinop Valisi Erol Karaömeroğlu trafik kazası geçirdi

Sinop Valisi Erol Karaömeroğlu trafik kazası geçirdi

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.07.2020 10:20 | Son Güncelleme

Sinop Valisi Erol Karaömeroğlu'nun içinde bulunduğu otomobil, Çankırı'da başka bir otomobille çarpıştı. Kazada, Vali Karaömeroğlu ile birlikte 6 kişi yaralandı.

Sinop Valisi Erol Karaömeroğlu trafik kazası geçirdi

Kaza, sabah saatlerinde Çankırı-Ankara karayolu üzerindeki Ballıca mevkisinde meydana geldi. Sürücüsünün ismi henüz öğrenilemeyen ve Sinop Valisi Erol Karaömeroğlu'nun içinde bulunduğu 06 BH 8774 plakalı otomobil ile sürücüsü henüz belirlenemeyen 34 FZ 7350 plakalı otomobil Ankara yolu üzerinde çarpıştı. Kazada, Vali Karaömeroğlu, şoförü ve koruması ile diğer araçta bulunan 3 kişi yaralandı. Yaralılar, olay yerine gelen ambulansla Çankırı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Vali Karaömeroğlu'nun sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

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(DHA)

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