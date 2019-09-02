HABER

Sinop ve Adana'daki yangınlarda kundaklama şüphesi

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.09.2019 07:34 | Son Güncelleme

Adana'nın Pozantı ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın kısa sürede söndürüldü. Polis, yangının kundaklama sonucu çıktığı iddiası üzerine bölgede bir süre arama çalışması yaptı. Öte yandan Sinop'ta da dört farklı noktada çıkan orman yangını şüphe uyandırdı.

İlçeye bağlı Bürücek Yaylası Paşayurdu mevkisinde evlerin yakınlarında ormanlık alanda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kısa sürede söndürülen yangında 15 metrekarelik alan zarar gördü.

Öte yandan bölgede oturan vatandaşlar, polise "yangının çıktığı alanın piknik bölgesi olmayıp alevler yükselmeden önce çantalı ve sakallı iki kişinin yangının çıktığı bölgeden hızla uzaklaştığını" gördükleri bilgisini verdi.

Bunun üzerine polis bölgede arama çalışması yaptı.

SİNOP'TA DA ŞÜPHELİ ORMAN YANGINI

Öte yandan Sinop'ta dört farklı noktada çıkan orman yangını şüphe uyandırdı ve yangına helikopterle müdahale edildi.

Yangın, Dikmen ilçesi Kerim köyü Ahmetoğlu Mahallesi mevkiinde dört farklı noktada başladı. Orman yangınına bölgenin dik ve yokuş olması, ulaşım imkanı olmaması nedeniyle Gerze Orman İşletme Şefliğine bağlı yangın söndürme birimlerinin müdahale edemediği ve durumun Orman Bakanlığına bildirilmesi neticesinde bakanlığa ait bir yangın söndürme helikopterinin kısa süre zarfında yangın bölgesine geldiği belirtildi.

SORUŞTURMA DERİNLEŞTİRİLDİ

Neden ve nasıl çıktığı henüz bilinemeyen yangına Sinop, Gerze ve Boyabat Orman İşletme Müdürlüğüne bağlı arazöz ve yangın tankerlerinin intikal ettiği, fakat coğrafik yapıdan dolayı yangın araçlarının kullanılamadığı öğrenilirken, İşletme Müdürlüğü yetkilileri rüzgarın olmaması yangının büyümesinin önüne geçtiğini, ortalama iki dönüm alanın yanmış olabileceğini ifade etti.

Yetkililer, Gerze Cumhuriyet Başsavcılığının olayla ilgili soruşturmayı derinleştirdiği öğrenilirken, Jandarma Olay Yeri inceleme birimlerinin de yangınla ilgili araştırma yaptığı kaydedildi.

Kaynak: AA-İHA

PARTNERMükemmel saçla uyanmanın 10 yoluMükemmel saçla uyanmanın 10 yolu
Maltepe ve Üsküdar'da peş peşe kazalar!Maltepe ve Üsküdar'da peş peşe kazalar!
Havada takla attı! Talihsiz kaza kamerada!Havada takla attı! Talihsiz kaza kamerada!
1/
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
adana Pozantı sinop yangın

En Çok Okunan Haberler

Lübnan-İsrail sınırında sıcak saatler! Sığınaklar açıldı

Lübnan-İsrail sınırında sıcak saatler! Sığınaklar açıldı

6 kişiye 40 saat sonunda ulaşıldı!

6 kişiye 40 saat sonunda ulaşıldı!

Yaşar İpek'in açıklaması sonrasında Seren Serengil'den kötü haber

Yaşar İpek'in açıklaması sonrasında Seren Serengil'den kötü haber

Kadıköy'de nefes kesen maç!

Kadıköy'de nefes kesen maç!

Dereye uçan araçta can pazarı! Ölü ve yaralılar var!

Dereye uçan araçta can pazarı! Ölü ve yaralılar var!

Dorian kasırgası 'ölümcül seviye' olan kategori 5'e yükseldi

Dorian kasırgası 'ölümcül seviye' olan kategori 5'e yükseldi

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Kardeşini "ağabey" demediği ve lakap taktığı için öldürmüş

Kardeşini "ağabey" demediği ve lakap taktığı için öldürmüş

%70'e ek Sepette %30 indirim Ds'damat'ta sizleri bekliyor!

%70'e ek Sepette %30 indirim Ds'damat'ta sizleri bekliyor!

Kurşun yağmuruna tutmuştu! Kan donduran olayda yeni gelişme

Kurşun yağmuruna tutmuştu! Kan donduran olayda yeni gelişme

'Bizden çıkarıyorlar bu zammı'

'Bizden çıkarıyorlar bu zammı'

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Maltepe ve Üsküdar'da peş peşe kazalar: Yaralılar var

Maltepe ve Üsküdar'da peş peşe kazalar!

Karşıya geçen kadına otomobil çarptı! O anlar kamerada!

Havada takla attı! Talihsiz kaza kamerada!

Adana'da yılan paniği! Bir günde ikinci yılan vakası!

Bir günde ikinci yılan vakası! Bölgede tedirginliğe neden oldu!

Düğün salonunun bahçesine uçtu! Yaralıları görenler bir şok daha yaşadı!

Düğün salonunun bahçesine uçtu!

Ankara'da traktör fabrikasında korkutan yangın!

Ankara'da korkutan yangın!

İstanbul'da yangın paniği! 7 kişi dumanların arasında kaldı!

7 kişi dumanların arasında kaldı!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.