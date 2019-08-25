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Sinop'a şehit ateşi düştü

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.08.2019 01:39 | Son Güncelleme

HAKKARİ'nin çukurca ilçesi kırsalında PKK'lı teröristlerce önceden yerleştirilen el yapımı patlayıcının infilakk etmesi sonucu şehit olan  Uzman Onbaşı İdris Gezer'in Sinop'taki baba evine acı haberi ulaştı.  Hakkari Çukurca ilçesi kırsalında mayın taraması yapılan bölgede, PKK'lı teröristlerce döşenen el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu Uzman Onbaşı İdris Gezer, yaralandı.

Esra AKSU/SİNOP, (DHA) - HAKKARİ'nin çukurca ilçesi kırsalında PKK'lı teröristlerce önceden yerleştirilen el yapımı patlayıcının infilakk etmesi sonucu şehit olan Uzman Onbaşı İdris Gezer'in Sinop'taki baba evine acı haberi ulaştı.

Hakkari Çukurca ilçesi kırsalında mayın taraması yapılan bölgede, PKK'lı teröristlerce döşenen el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu Uzman Onbaşı İdris Gezer, yaralandı. Ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede şehit olan Gezer'in şehadet haberi Sinop'un Durağan ilçesi Buzluk Mahallesi'ndeki baba ocağına ulaştı. 23 yaşındaki bekar olan şehit Uzman Onbaşı Gezer'in baba evine Türk bayrağı asıldı. Acı haberi alan akraba ve komşuları Gezer ailesine başsağlığı ziyaretinde bulundu.

Şehit Gezer'in, yarın memleketinde düzenlenecek cenaze töreninin ardından toprağa verileceği belirtildi.

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