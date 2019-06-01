Sinoplu çiftçiler mağdur durumda

Sinop’ta çeltik ekimi gerçekleştiren çiftçilerin su borusu patladı.

Sinop’un Karasu Ovası’nda çeltik ekimi gerçekleştiren çiftçiler bir an önce sorunlarının çözülmesini istiyor. Çiftçiler yaklaşık 400 bin dönüm arazinin susuz kaldığını belirtti.

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Erfelek Tarım Sulama Kooperatifi Başkanı Bahri Çeliker, “Borunun ne derecede nerede olduğunu bilmiyorduk. Müteahhit yapacağım diye toprakların üzerine beton ile kapatmış. Şimdi de suyu çalıştırmaya başlayınca beton yumuşamaya başladı. Beton yumuşamaya başlayınca da tüm boruları kesmeye başladı. Şu anda 5 bin dönümden fazla çeltik tohumunu ısladı bekliyor. Bizim imkanımız yok. Bu borunun değişmesi lazım” dedi.

"Su bekliyoruz"

Çeltik ekimi yapan çiftçi Özgür Ünal, “Sürekli DSİ’nin döşemiş olduğu tarımsal sulama borularının sık sık patlaması sonucu bizim arazilerimiz suyu dolduramıyor. Su veremiyoruz, çeltiğimizi ekemiyoruz. Gördüğünüz gibi araziler bomboş bekliyoruz. Hazırladık her şeyini yaptık. İlacı atıldı. Su bekliyoruz, derdimiz su. Kooperatifimizin başkanı sürekli DSİ ile irtibat halinde ama çözüm yok, su yok, boru yok. Boruları yarım metrelik yapılmış, haftada bir patlıyor. O yüzden susuz kalıyoruz" diye konuştu.