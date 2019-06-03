Sinoplu Esra Öğretmenden Diyarbakırlı köy çocuklarına bayram hediyesi

Diyarbakır’da yaklaşık 7 yıldır İngilizce öğretmeni olarak görev yapan Sinoplu Esra Erol, çevresinin de desteğiyle köy çocuklarının iyilik meleği oldu. Köy okullarında eğitim gören çocuklarla yakından ilgilenen Esra öğretmen, maddi durumu düşük çocuklara yardım seferberliği başlattı.

Esra Erol, Dicle Üniversitesinde İngilizce bölümünü bitirdikten sonra Diyarbakır’da yaşamaya devam etti. Diyarbakır’da 7. yılını dolduran Esra Erol, kendini köy çocuklarına adamaya karar verip çalışmalara başladı. Yakın arkadaşı ziraat mühendisi Canan Demir ile birlikte çalışmalara başlayan Esra Erol, bayram öncesi topladıkları yardımlarla birlikte köy ziyaretinde bulunup ihtiyaç sahibi çocuklara hediyeler dağıttı. Esra Erol, bundan sonra elinden geldikçe her ay, her dönem yardım yapmak istediğini belirtti.

“Küçükken benimde hiç oyuncağım olmadı”

Sinoplu İngilizce öğretmeni Esra Erol, İhlas Haber Ajansı (İHA) muhabire yaptığı açıklamada buradaki amaçlarının çocukların mutlu olması olduğu ve amaçlarına da yavaş yavaş ulaştıklarını söyledi. Kırtasiye, kıyafet, çanta, ayakkabı, oyuncak gibi hediyeler getirdiklerini aktaran Erol, “Çocukların mutlu olması adına yapılan bir gönül işi yürütüyoruz. Kendim düşündüğüm bir şeydi. Bayram öncesi çocukların mutlu olmasını istediğim için bu projeyi yapmış olduk. Bu fikir aslında şöyle gelişti, çocuk sonuçta çocuk mutlu olmalı yani, her çocuk mutlu olmalı diye düşünüyorum. Köy kasaba fark etmiyor ama genelde biliyorsunuz siz de Türkiye’deki köylerde olan çocuklarımızın durumları şehirdekilerine göre biraz düşük durumda onlar için şuan buradayız. Bu projede bana destekçi olan arkadaşlarım oldu. İl dışından da İstanbul’dan, Mersin’den, Ankara’dan birçok insandan yardım desteği aldım. Kendi çalıştığım kurumdan destek aldım bunlar çok mutlu etti beni ve yanımda bulunan arkadaşımda çok destek oldu. Kendi çevremle, herhangi bir şirkettir, ya da herhangi bir dernekten yardım almadım. Bu gönül işi olduğu için birebir kendim bireysel yapmaya çalıştım, elimden geldiği kadarıyla yapıyorum. Bundan sonra açıkça söylemek gerekirse ben her ay her dönem yapmayı düşünüyorum. Oyuncaksız hiçbir çocuk kalsın istemiyorum. Çünkü küçükken benimde hiç oyuncağım olmadı, öyle söyleyeyim. İstiyorum yani her ay yapmayı düşünüyorum bu projeyi” dedi.