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Sinoplu iş adamının Almanya’da başarı öyküsü

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.11.2019 14:23 | Son Güncelleme

Çocuk yaşta eğitimini yarıda bırakarak Sinop’tan Almanya’ya giden ve çırak olarak başladığı iş hayatında zirveye tırmanan İlhami Atalay, şimdi Türkiye başta olmak üzere dünyanın birçok ülkesine ’tel’ ihraç ediyor.Merkezi Almanya’nın İserlohn kentinde bulunan Avrupalı Sinoplular Kültür ve Sosyal Yardımlaşma Derneği (ASİDER) üyeleri, sektöründe Avrupa’nın sayılı sanayici ve iş adamlarından biri olan Sinoplu İlhami Atalay’ı fabrikasında ziyaret etti.

Çocuk yaşta eğitimini yarıda bırakarak Sinop’tan Almanya’ya giden ve çırak olarak başladığı iş hayatında zirveye tırmanan İlhami Atalay, şimdi Türkiye başta olmak üzere dünyanın birçok ülkesine ’tel’ ihraç ediyor.
Merkezi Almanya’nın İserlohn kentinde bulunan Avrupalı Sinoplular Kültür ve Sosyal Yardımlaşma Derneği (ASİDER) üyeleri, sektöründe Avrupa’nın sayılı sanayici ve iş adamlarından biri olan Sinoplu İlhami Atalay’ı fabrikasında ziyaret etti. ASİDER Genel Başkanı Ali Çalışkan ile Denetleme Kurulu Başkanı Birol Üstün’e ziyarette başarılı sanayici yassı tel üretilen fabrikayı gezdirdi. Avrupa’da yaşayan Sinoplulara verdiği destekten dolayı ASİDER Başkanı Ali Çalışkan tarafından plaket takdim edilen Atalay, 14 yaşında İmam Hatip Okulundaki eğitimini yarıda bırakarak Almanya’ya geldiğini söyledi. Atalay, “Almanya’ya gelir gelmez babam okula yazdırdı. Devamında meslek eğitimine başladım. Ancak biraz da ailemin isteğiyle meslek eğitimini bırakarak tel fabrikasında yardımcı işçi olarak işe başladım. Her ne kadar yardımcı işçi statüsünde de olsam kısa sürede makine başına geçirdiler. Devamında bölümü yönetir duruma geldim. Fakat ücretimde herhangi bir artış olmamıştı. Bu süreçte sanırım işimi çok iyi yaptığım için başka bir fabrikadan teklif aldım. Bu bir anlamda geri çevirmesi zor bir teklifti ve kabul ettim. Yeni fabrikada işe başladıktan iki-üç ay sonra eski iş yerim usta başı olarak geri çağırdı. Yardımcı işçi olarak işe başladığım fabrikaya artık usta başı olarak geri dönmüştüm. O tarihlerde böylesi fabrikalarda bir Türk’ün usta başı olması çok önemliydi. Ancak fabrikaya yeni gelen müdürle ciddi uyuşmazlıklar yaşadık. Oradan ayrıldım ve devamında kendi işimi kurmaya karar verdim. Üç ortak olarak ilk iş yerimizi kurduk. Ancak işler istediğimiz gibi hiç gitmedi. Her gün zarar eder durumdaydık. Ortaklarım ayrıldı, ben tek başıma kalmıştım. Ama yılmadım, devam etmekte kararlıydım. Şimdi 50’yi aşkın çalışanımıza burada iş veriyoruz. 4 bin metrekarenin üzerinde kapalı bir alanımız mevcut. Üretimimiz olan yassı tel dünyanın her yerinde alıcı buluyor” dedi.

"Türkiye’ye yatırım yaptık ve yapmaya devam ediyoruz"
Firma olarak Türkiye’ye de yatırım yatıklarını ifade eden Atalay, “Geçmiş dönemde İstanbul’da üretim konusunda denemelerimiz oldu. Fakat ürün kalitesi konusunda sıkıntı çekince üretimden çekildik. Almanya’da ürettiğimiz ürünlerin Türkiye pazarında yer alması konusunda özel uğraş içinde olduğumuzu söyleyebiliriz. Kendi üretimimiz olan özellikle mermer ocaklarındaki tel kesimlerindeki çelik tellerin Türkiye piyasasında da yer almasına büyük özen gösteriyoruz” diye konuştu.

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