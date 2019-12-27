Sinoplu kadınlar sokak hayvanları yararına yılbaşı hediyeleri hazırlıyor

"İnsanlar yılbaşında aile yakınlarına ve arkadaşlarına hediye alıyor. Bizler de ürettiğimiz ürünlerle hem insanları mutlu etmek hem de sokak hayvanlarına destek olmak istedik. İnsanlar hediyelik eşyaları bizden alırlarsa hayvanlar için de bağış yapmış olur. Aynı zamanda çocuklarını da sevindirmiş olurlar. Çünkü yaptığımız ürünler daha çok çocukların ilgisini çekecektir."

Yeni yılın tüm canlılara huzur ve mutluluk getirmesini arzu ettiklerini dile getiren Ertekin, şöyle devam etti:

Ertekin, Sinop Sokak Hayvanlarını Koruma ve Yaşatma Derneği hesaplarından tanıtım ve duyurular yaptıklarını aktararak, "İnsanlar bizlere oradan ulaşabilir. Sipariş verildiğinde o ürün elimizde yoksa bile üretiyoruz. Talepler de gelmeye başladı." diye konuştu.

Nogigli de Sinoplu kadınlarla çeşitli ürünler yaptıklarını belirterek, "Burada olmak ve hayvanlar için bir şey yapabilmek çok güzel bir duygu. Yeni yıla ben de burada gireceğim. Umarım herkes için güzel bir yıl olur. Sokak hayvanlarımız için böyle bir çalışmanın içinde yer almaktan mutluluk duydum." ifadesini kullandı.

