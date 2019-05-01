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Sinop'ta 1 Mayıs coşkusu

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.05.2019 16:17 | Son Güncelleme

 SİNOP’ta 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü, çeşitli etkinliklerle kutlandı.

Sinop'ta 1 Mayıs coşkusu

Esra AKSU/SİNOP, (DHA)- SİNOP’ta 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü, çeşitli etkinliklerle kutlandı.
Etkinlikler kapsamında Sinop hamsi yolu mevkisinde toplanan çeşitli sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, işçiler ve vatandaşlar, İskele Meydanı'na kadar yürüdü. Alanda toplanan işçiler, hayatını kaybeden emekçiler için saygı duruşunda bulundu. Etkinlikte konuşan KESK'e bağlı Eğitim-Sen Sinop Şube Başkanı Hakan Eker, “'Yaşasın özgür, demokratik Türkiye' diye haykırıyoruz. Savaşlara hayatların yerinden edilmesine karşı, barışta ısrar edenleriz. Biz işçiler, emekçiler, kadınlar, çocuklar, gençler, yoksullar, ezilenler. Bizim merminin fiyatından haberimiz yok. Öğrenmek de istemiyoruz. Biz savaş ve çatışma politikalarıyla ülkenin bugüne geleceğine dair çaresizlik ve inançsızlığa sürükleyenlere karşı buradayız. 1 Mayıs alanından umudu büyütüyor, haykırıyoruz" dedi.
Kutlamalar, yapılan açıklamaların ardından, kalabalığın türküler eşliğinde halay çekmesiyle sona erdi.

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Sinop'ta 1 Mayıs coşkusuSinop'ta 1 Mayıs coşkusuSinop'ta 1 Mayıs coşkusuSinop'ta 1 Mayıs coşkusu

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