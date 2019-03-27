Sinop'ta 166 bin 810 seçmen sandığa gidecek

SİNOP (AA) - Sinop'ta, 166 bin 810 seçmen, 31 Mart Pazar günü yerel seçimler için sandık başına gidecek.
795 sandığın kurulacağı Sinop'ta Belediye Başkanı, ilçe belediye başkanları, meclis üyeleri ve muhtarlar oylanacak.
Yüksek Seçim Kurulu (YSK) verilerine göre, Sinop'ta 166 bin 810 kayıtlı seçmen bulunuyor. 2014'te yapılan yerel seçimlerden bu yana kentteki seçmen sayısı 11 bin 876 arttı.
Sinop'ta kurulacak sandık sayısı bir önceki seçime göre arttı. 2014'teki yerel seçimlerde 790 sandık bulunurken, bu seçimlerde 795 sandık kurulacak.
- En fazla seçmen merkezde
Sinop'ta en fazla seçmenin ve sandığın yer aldığı yer Sinop merkez. 46 bin 264 kayıtlı seçmenin bulunduğu merkezde 158 sandık kurulacak.
Sinop merkezden sonra ikinci sırada 171 sandık ve 32 bin 782 seçmen ile Boyabat, üçüncü sırada da 104 sandık ve 19 bin 561 seçmenle Ayancık ilçesi geliyor.
En az sandık, 33 sandıkla Saraydüzü'nde, 4 bin 338 seçmen sayısı ile de en az seçmen Dikmen'de olacak.
- İlçe ilçe sandık ve seçmen sayıları
İlçe adı : Seçmen sayısı: Sandık sayısı
Sinop merkez: 46 bin 264 158
Boyabat: 32 bin 782 171
Ayancık: 19 bin 561 104
Dikmen: 4 bin 338 34
Durağan: 14 bin 54 94
Erfelek: 10 bin 106 55
Gerze: 19 bin 907 87
Saraydüzü: 5 bin 681 33
Türkeli: 14 bin 117 59
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