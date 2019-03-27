Sinop'ta 166 bin 810 seçmen sandığa gidecek

SİNOP (AA) - Sinop'ta, 166 bin 810 seçmen, 31 Mart Pazar günü yerel seçimler için sandık başına gidecek.

795 sandığın kurulacağı Sinop'ta Belediye Başkanı, ilçe belediye başkanları, meclis üyeleri ve muhtarlar oylanacak.

Yüksek Seçim Kurulu (YSK) verilerine göre, Sinop'ta 166 bin 810 kayıtlı seçmen bulunuyor. 2014'te yapılan yerel seçimlerden bu yana kentteki seçmen sayısı 11 bin 876 arttı.

Sinop'ta kurulacak sandık sayısı bir önceki seçime göre arttı. 2014'teki yerel seçimlerde 790 sandık bulunurken, bu seçimlerde 795 sandık kurulacak.

- En fazla seçmen merkezde

Sinop'ta en fazla seçmenin ve sandığın yer aldığı yer Sinop merkez. 46 bin 264 kayıtlı seçmenin bulunduğu merkezde 158 sandık kurulacak.

Sinop merkezden sonra ikinci sırada 171 sandık ve 32 bin 782 seçmen ile Boyabat, üçüncü sırada da 104 sandık ve 19 bin 561 seçmenle Ayancık ilçesi geliyor.

En az sandık, 33 sandıkla Saraydüzü'nde, 4 bin 338 seçmen sayısı ile de en az seçmen Dikmen'de olacak.

- İlçe ilçe sandık ve seçmen sayıları

İlçe adı : Seçmen sayısı: Sandık sayısı

Sinop merkez: 46 bin 264 158

Boyabat: 32 bin 782 171

Ayancık: 19 bin 561 104

Dikmen: 4 bin 338 34

Durağan: 14 bin 54 94

Erfelek: 10 bin 106 55

Gerze: 19 bin 907 87

Saraydüzü: 5 bin 681 33

Türkeli: 14 bin 117 59

