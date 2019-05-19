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Sinop’ta 19 Mayıs coşkusu

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.05.2019 13:56 | Son Güncelleme

SİNOP'ta, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı, düzenlenen etkinliklerle kutlandı.

Esra AKSU/SİNOP, (DHA)- SİNOP'ta, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı, düzenlenen etkinliklerle kutlandı.

Sinop'ta 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlamaları kapsamında ilk tören Hükümet Konağı önünde gerçekleştirildi. Kutlamalara Vali Köksal Şakalar, Belediye Başkanı Barış Ayhan, Emniyet Müdürü Ercan Dağdeviren, Gençlik ve Spor İl Müdürü Kazım Açıkbaş, AFAD Müdürü Ümit Ünal, protokol üyeleri ve çok sayıda kişi katıldı. Çelenk koyma töreniyle başlayan program Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları anısına saygı duruşu ve İstiklal Marşı okunması ile devam etti.

Daha sonra Valilik önünden İskele Meydanı'ndaki Atatürk Anıtı'na kadar protokolün katılımı ile gençlik yürüyüşü düzenlendi. Günün anlam ve önemini belirten konuşmaların yapıldığı törenler, halk oyunları ve çeşitli gösteriler ile sona erdi.

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