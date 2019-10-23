Sinop’ta 2 kişiyi silahla yaralayan şahıs Samsun’da yakalandı

Sinop’ta 2 kişiyi silahla yaraladığı iddia edilen zanlı, Samsun’da polis tarafından yakalandı.

Olay, Sinop’un dibekli köyü Akliman mevkisinde 9 gün önce meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, silahlı saldırıya uğrayan 2 kişi yaralandı. Silahlı saldırgan kaçtı. Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne bağlı sokak timleri dün akşam üstü İlkadım ilçesi Sevgi Kafe sahilinde şüphe üzerine durdurdukları M.T.’ye yaptıkları kontrolle Sinop ilinde 2 kişinin silahlı yaralanması olayıyla ilgili arandığını tespit etti. Gözaltına alınan M.T., Sinop polisine teslim edildi.

Olayla ilgili inceleme devam ediyor.

