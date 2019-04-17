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Sinop’ta 3 ölü yunus kıyıya vurdu

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.04.2019 14:45 | Son Güncelleme

SİNOP’ta, ölü 3 yunus kıyıya vurdu. Sinop Su Ürünleri Kooperatifleri Birliği Başkanı Ali Bayrak, yunus ölümlerinin araştırılması gerektiğini söyledi.

Sinop’ta 3 ölü yunus kıyıya vurdu

Esra AKSU-SİNOP(DHA)- SİNOP’ta, ölü 3 yunus kıyıya vurdu. Sinop Su Ürünleri Kooperatifleri Birliği Başkanı Ali Bayrak, yunus ölümlerinin araştırılması gerektiğini söyledi.
Sinop'ta son 2 günde kıyıya 3 ölü yunus vurdu. Yunusları fark eden bölge sakinleri, belediye ekiplerine haber verdi. Gelen ekiplerin yaptığı incelemenin ardından ölü yunuslar, sahilden kaldırıldı.
Sinop Su Ürünleri Kooperatifleri Birliği Başkanı Ali Bayrak, yunus ölümlerinin araştırılması gerektiğini belirterek, "15 Nisan’da bilindiği üzere av yasağı başladı. Tekneler balığa çıkmadığı için bu günlerde yaşanan yunus ölümleri, balıkçı teknelerinden kaynaklı bir durum olmadığını düşünüyoruz. Av yasağından önce açıklarda olan teknelerden darbe alan yunuslar daha yeni yeni kıyıya vurmaya başlamış olabilir” dedi.
Sinop'ta geçen yıl bu tarihlerde 25 ölü yunus kıyıya vurmuştu.

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Sinop’ta 3 ölü yunus kıyıya vurduSinop’ta 3 ölü yunus kıyıya vurduSinop’ta 3 ölü yunus kıyıya vurdu

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