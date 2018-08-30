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Sinop'ta 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.08.2018 13:12 | Son Güncelleme

 SİNOP'ta 30 Ağustos Zafer Bayramı düzenlenen törenlerle coşkuyla kutlandı.

Sinop'ta 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlandı

Esra AKSU/SİNOP, (DHA) - SİNOP'ta 30 Ağustos Zafer Bayramı düzenlenen törenlerle coşkuyla kutlandı.
Sinop'ta 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamaları Sinop Hükümet Konağı önünde atatürk Anıtı'na çelenk sunulması sonrasında saygı duruşunda bulunulması, İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Tören Valilik makamındaki tebrik kabulü ile devam etti. Ardından İskele Meydanı Atatürk Anıtı önünde düzenlenen programa Sinop Vali Vekili İzzet Ercan, Sinop Belediye Başkanı Baki Ergül, kamu kurum ve kuruluşlarının müdürleri, askeri erkan ve vatandaşlar katıldı. Vali Velkili İzzet Ercan’ın halkın bayramını kutlamasının ardından halk oyunu gösterileri düzenlendi. Askerlerin, şehit yakınları ve gazilerin, sporcu gruplarının ve askeri araçların geçişinin ardından tören sona erdi.

FOTOĞRAFLI

Sinop'ta 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlandıSinop'ta 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlandıSinop'ta 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlandıSinop'ta 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlandı

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