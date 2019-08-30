Sinop'ta 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlandı

Esra AKSU/SİNOP, (DHA) - SİNOP'ta, 30 Ağustos Zafer Bayramı düzenlenen törenlerle coşkuyla kutlandı.

Sinop'ta 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamaları Sinop Hükümet Konağı önünde Atatürk Anıtı'na çelenk sunulması sonrasında saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Tören Valilik makamındaki tebrik kabulü ile devam etti. Ardından İskele Meydanı Atatürk Anıtı önünde düzenlenen programa Sinop Valisi Köksal Şakalar, Sinop Belediye Başkanı Barış Ayhan, Sinop CHP Milletvekili Barış Karadeniz kamu kurum ve kuruluşlarının müdürleri, askeri erkân ve vatandaşlar katıldı. Vali Köksal Şakalar’ın halkın bayramını kutlamasının ardından halk oyunu gösterileri düzenlendi. Askerlerin, şehit yakınları ve gazilerin, sporcu gruplarının ve askeri araçların geçişinin ardından tören sona erdi.

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