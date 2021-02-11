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Sinop’ta 95 araç trafikten men edildi

11.02.2021 19:20 | Son Güncelleme:
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Sinop’ta 95 araç trafikten men edildi

Sinop İl Emniyet Müdürlüğü tarafından bu yılın ocak ayında tespit edilen toplamda 1917 kural ihlaline yaptırım uygulandığı, yapılan denetimlerde 16 bin 940 aracın kontrol edilerek 95 aracın trafikten men edildiği ve 38 sürücü belgesinin ise geri alındığı açıklandı.Sinop İl Emniyet Müdürlüğü merkez, bölge ve ilçe trafik birimleri tarafından trafikte yapılan hata ve kural ihlallerinin önüne geçme amacıyla ocak ayında birçok denetim faaliyeti gerçekleştirildi.Ocak ayında ekipler tarafından 16 bin 940 araç kontrol edildi.

Sinop İl Emniyet Müdürlüğü tarafından bu yılın ocak ayında tespit edilen toplamda 1917 kural ihlaline yaptırım uygulandığı, yapılan denetimlerde 16 bin 940 aracın kontrol edilerek 95 aracın trafikten men edildiği ve 38 sürücü belgesinin ise geri alındığı açıklandı.
Sinop İl Emniyet Müdürlüğü merkez, bölge ve ilçe trafik birimleri tarafından trafikte yapılan hata ve kural ihlallerinin önüne geçme amacıyla ocak ayında birçok denetim faaliyeti gerçekleştirildi.
Ocak ayında ekipler tarafından 16 bin 940 araç kontrol edildi. 95 araç trafikten men edildi. 38 sürücü belgesi geri alındı.
1186’sı hız ihlali, 135’i hatalı park, 68’i sürücü belgesiz araç kullanmak, 37’si alkollü araç kullanmak, 158’i fenni muayene yaptırmamak, 14’ü tescilsiz veya plakasız araç kullanmak, 32’si trafik işaret veya levhalarına uymamak, 4’ü emniyet kemeri kullanmamak, 6’sı hatalı sollama (geçme kurallarına uymama), 48’i mali sorumluluk sigortası yaptırmamak, 5’i ışık donanımı bozuk araç kullanmak, 224’ü ise diğer kural ihlallerinden olmak üzere toplamda 1917 kural ihlaline yaptırım uygulandı.
Ayrıca ocak ayında toplamda 53 kaza meydana geldi. Bu kazaların 33’ü maddi hasarlı, 19’u yaralamalı, 1’i ise ölümlü kaza olarak kayda geçti. Yaşanan kazalarda toplamda 25 kişi yaralandı. 1 kişi ise hayatını kaybetti. Ekipler bu olaylarda da görevlerini icra ettiler.

Sinop’ta 95 araç trafikten men edildi

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