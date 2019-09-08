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Sinop’ta akıntıya kapılan genci arama çalışmaları sürüyor

YAŞAM HABERLERİ  | 08.09.2019 20:52 | Son Güncelleme

Sinop’un Ayancık ilçesinde, denizde akıntıya kapılarak kaybolan 18 yaşındaki Özkan Yazıcı’yı bulmak için arama çalışmaları sürüyor.Kastamonu’dan Sinop’un Ayancık ilçesine gezmeye gelen ve ilçeye bağlı Ünlüce köyü Çamurca Plajı’nda serinlemek için girdiği denizde kaybolan 18 yaşındaki Özay Yazıcı’yı bulmak için havadan helikopter desteği ile ve karadan İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı "kurbağa adam" ekibi çalışmalarını sürdürüyor.İlçe Kaymakamı Abdullah Seçkin Koçak, çalışmaları yerinde inceleyip, bilgi aldı.Kayıp gencin yakınları ise gelecek iyi haberi umutla bekliyor.

Sinop’un Ayancık ilçesinde, denizde akıntıya kapılarak kaybolan 18 yaşındaki Özkan Yazıcı’yı bulmak için arama çalışmaları sürüyor.

Kastamonu’dan Sinop’un Ayancık ilçesine gezmeye gelen ve ilçeye bağlı Ünlüce köyü Çamurca Plajı’nda serinlemek için girdiği denizde kaybolan 18 yaşındaki Özay Yazıcı’yı bulmak için havadan helikopter desteği ile ve karadan İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı "kurbağa adam" ekibi çalışmalarını sürdürüyor.
İlçe Kaymakamı Abdullah Seçkin Koçak, çalışmaları yerinde inceleyip, bilgi aldı.
Kayıp gencin yakınları ise gelecek iyi haberi umutla bekliyor.

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