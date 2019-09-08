HABER

Sinop’ta alev alan araç evi yaktı

YAŞAM HABERLERİ  | 08.09.2019 15:46 | Son Güncelleme

Sinop’un Türkeli ilçesinde otomobilde çıkan yangın bir binaya sıçradı.

Sinop’un Türkeli ilçesinde otomobilde çıkan yangın bir binaya sıçradı. Yangında otomobil ve tek katlı ahşap ev kül oldu.
Alınan bilgiye göre, Türkeli ilçesine bağlı Çatakörencik köyü Kuzgeçe Mahallesi’nde Necati Özkaya’ya ait evin önünde bulunan otomobilde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Kısa sürede otomobilden eve sıçrayan yangına Türkeli Belediyesi itfaiye ekipleri müdahale etti. Türkeli Orman İşletme Müdürlüğü arazözü de takviye olarak bölgeye gönderildi. Yangında otomobil ve tek katlı ev yanarak kül oldu.

Sinop’ta alev alan araç evi yaktı

Sinop’ta alev alan araç evi yaktı

Sinop’ta alev alan araç evi yaktı

Sinop’ta alev alan araç evi yaktı

Sinop’ta alev alan araç evi yaktı

Sinop’ta alev alan araç evi yaktı

Sinop’ta alev alan araç evi yaktı

Sinop’ta alev alan araç evi yaktı

Sinop’ta alev alan araç evi yaktı

Sinop’ta alev alan araç evi yaktı

Sinop’ta alev alan araç evi yaktı

Sinop’ta alev alan araç evi yaktı

Sinop’ta alev alan araç evi yaktı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Türkiye ve ABD kara birliklerinden Suriye'de ortak devriye

Türkiye ve ABD kara birliklerinden Suriye'de ortak devriye

İTÜ mezunu gencin öldürülmesiyle ilgili yeni gelişme!

İTÜ mezunu gencin öldürülmesiyle ilgili yeni gelişme!

Murat Yıldırım'dan 'Kim Milyoner Olmak İster' kararı

Murat Yıldırım'dan 'Kim Milyoner Olmak İster' kararı

Hülya Koçyiğit'e açıkladı: Evliliği denedim olmadı!

Hülya Koçyiğit'e açıkladı: Evliliği denedim olmadı!

Ekrem İmamoğlu'ndan Süleyman Soylu'ya 'kayyum' yanıtı!

Ekrem İmamoğlu'ndan Süleyman Soylu'ya 'kayyum' yanıtı!

Süleyman Soylu'dan İstanbul için 'kayyum' açıklaması!

Süleyman Soylu'dan İstanbul için 'kayyum' açıklaması!

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Konya'da vahşet! Eşini başındaki eşarpla boğarak öldürdü

Konya'da vahşet! Eşini başındaki eşarpla boğarak öldürdü

Son dakika tatil fırsatları erken rezervasyon fiyatları ile Tatilbudur'da!

Son dakika tatil fırsatları erken rezervasyon fiyatları ile Tatilbudur'da!

Antalya'da iğrenç olay! Telefondaki mesajlarda ortaya çıktı

Antalya'da iğrenç olay! Telefondaki mesajlarda ortaya çıktı

Ünlü inşaatçı ve bir noter çalışanı gözaltına alındı

Ünlü inşaatçı ve bir noter çalışanı gözaltına alındı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Erzincan’da yolcu otobüsü yandı, faciadan dönüldü

Faciadan dönüldü! Yolcu otobüsü yandı

Feci kaza! İki üniversite öğrencisi hayatını kaybetti

Feci kaza! İki üniversite öğrencisi hayatını kaybetti

Yakıtı biten otomobili iten gençlere kamyonet çarptı: 2 yaralı

Yakıtı biten otomobili iten gençlere kamyonet çarptı

Yerli turistler oynadı, yabancı turistler fotoğraf çekti

Yerli turistler oynadı, yabancı turistler fotoğraf çekti

Kırıkkale'de düğünde silahlı kavga: 5 yaralı

Düğünde silahlı kavga: Yaralı ve gözaltılar var

Muş'ta zehirlenme şüphesi: 1 çocuk öldü, anne ve 3 çocuk tedavi altında

Zehirlenme şüphesi! 1 çocuk öldü, anne ve 3 çocuk tedavi altında

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.