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Sinop'ta aranan 11 zanlı yakalandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.03.2019 13:42 | Son Güncelleme

Sinop'ta aranan 11 zanlı yakalandı

SİNOP (AA) - Sinop'ta haklarında yakalama kararı bulunan ve gözaltına alınan 11 zanlıdan 4'ü tutuklandı.

Emniyet Genel Müdürlüğü koordinesinde, aranan kişilerin yakalanmasına yönelik Türkiye genelinde yapılan eş zamanlı uygulama kapsamında Sinop'ta 17 ekip ve 47 personelin katılımıyla çalışma yapıldı.

Ekiplerce haklarında farklı suçlardan yakalama kararı bulunan 11 zanlı gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 4'ü çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı, 7'si serbest bırakıldı.

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