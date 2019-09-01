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Sinop'ta av sezonu başladı, AK Parti'li ve CHP'li vekil karşılıklı oynadı

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.09.2019 16:13 | Son Güncelleme

SİNOP'ta, denizlerde av yasağının 1 Eylül'de bitmesiyle yeni sezona başlayacak olan balıkçılar için etkinlik düzenlendi.

Deniz ÖZEN/SİNOP, (DHA)- SİNOP'ta, denizlerde av yasağının 1 Eylül'de bitmesiyle yeni sezona başlayacak olan balıkçılar için etkinlik düzenlendi. Duaların okunup, yerel sanatçıların konser verdiği etkinlikte AK Parti Sinop Milletvekili Dr. Nazım Maviş ve CHP Sinop Milletvekili Barış Karadeniz karşılıklı oynadı. Etkinliğin ardından balıkçılar, 'Vira bismillah' diyerek Karadeniz'e açıldı.

Denizlerde 15 Nisan'da başlayan dip trol ve gırgır ağları ile avcılık için genel av yasağı, 1 Eylül itibarıyla sona erdi. Karadenizli balıkçılar da yeni av sezonu için son hazırlıklarını tamamladı. Türkiye'de av yasağının kalkmasıyla birlikte Sinop'ta da balıkçılar, İskele Meydanı'nda düzenlenen etkinlikle 'Vira bismillah' dedi. Yerel sanatçıların konser verdiği etkinliğe, AK Parti Sinop Milletvekili Dr. Nazım Maviş ve CHP Sinop Milletvekili Barış Karadeniz de katıldı. İki milletvekili çalan şarkılar eşliğinde karşılıklı dans edip, oynadı. Etkinlikten sonra balıkçılar, edilen duaların ardından tekneleriyle Karadeniz'e açıldı. Balıkçılar ise işaret fişekleri ve sirenlerle, kıyıdaki coşkulu halkı selamladı.

'DUALARLA YOLLAYALIM İSTEDİK'

Sinop Belediye Başkanı Barış Ayhan, balıkçılara bereketli bir sezon geçirmesi temennisinde bulunarak, "Balıkçılarımız hırçın Karadeniz'de ekmeklerini arayacak. Bizde balıkçılarımızı sessiz sedasız göndermeyelim istedik. Eğlencelerle ve dualarla uğurlamak istedik. Dilerim ki bu sezon balıkçılarımız için daha verimli, bol kazançlı ve aynı zamanda kazasız belasız burada karşılarız" dedi.

'SEZONDAN ÜMİTLERİMİZ ÇOK'

Abalı Su Ürünleri Kooperatif Başkanı Ömer Tuncer ise yeni sezondan umutlu olduklarını ifade ederek, "2019-2020 sezonunda ümitlerimiz çok. İnşallah kazasız belasız bol kazançlar dileyerek bu sezona başlayacağız. Geçtiğimiz yıl ilk başlarda balık gözüküyordu ancak, bu yıl az gözüküyor. Ama bu demek değildir ki balık olmayacak, benim hala ümidim var. Denizlerimizde iklim şartları farklılaştı. Bu anlamda balıkçılık için olumlu olmaya başladı. Başta hamsi olmak üzere diğer balıkların olacağını tahmin ediyoruz" diye konuştu.

'HEYECAN BAŞLIYOR'

Sinoplu balıkçı İsmail Değer, "Aranın ardından yeni bir heyecan başlıyor. İnşallah bütün balıkçılarımız için hayırlı uğurlu olur. İnşallah bütün emeklerinin karşılığını alırlar, tek temennimiz bu. 1 Eylül itibariyle gemilerin dışarıya çıkması, balıkları tutması. Herkeste bir heyecan var, 'Vira bismillah' diyecekler. Hep beraber ' Vira bismillah' diyeceğiz" dedi.

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