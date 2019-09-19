Sinop'ta babasını satırla darbettiği iddia edilen kişi tutuklandı

SİNOP (AA) - Sinop'ta babasını darbettiği iddia edilen kişi tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, Durağan ilçesi Bozluk Mahallesi'nde yaşayan 86 yaşındaki Cemal C, henüz belirlenemeyen nedenle tartıştığı oğlu Süleyman C. (51) tarafından satırla darbedildi.

Yüzünde ve vücudunda morluklar oluşan yaşlı adam, yakınları tarafından Durağan Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Babasının şikayeti üzerine jandarma ekiplerince gözaltına alınan Süleyman C, ifadesinin ardından sevk edildiği mahkemece tutuklandı.

