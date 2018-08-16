Sinop'ta bahçedeki 33 ceviz fidanını kestiler

Esra AKSU/ERFELEK (Sinop), (DHA)- SİNOP'un Erfelek ilçesinde 33 ceviz fidanı, kimliği belirsiz kişi veya kişilerce kesildi.
Erfelek ilçesi Balıfakı köyünde, 3 çocuk babası Salih Balcı (76) yaklaşık 2 yıl önce bahçesine 70 ceviz fidanı dikti. Ceviz fidanlarından 33'ü, kimliği henüz tespit edilemeyen kişi veya kişilerce kesildi. Büyük üzüntü yaşayan Balcı, durumu jandarmaya bildirdi. Salih Balcı, "33 ceviz fidanımı kesmişler, bizim 2 gün sonra haberimiz oldu. 7 tanesini kökünden kesmişler. Kim, neden bunu yapmış, bilmiyorum. Jandarmaya haber verdim, tutanak tutuldu" diye konuştu.
Jandarma olayla ilgili soruşturma başlattı.
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