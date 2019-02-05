Sinop’ta balıkçı barınaklarında yangın

Sinop’un Gerze ilçesinde bulunan balıkçı barınakları çıkan yangında kül oldu.
Balıkçı barınaklarında çıkan yangın paniğe neden oldu. Kısa sürede büyüyen yangın uzun uğraşlar sonucunda söndürüldü. Çıkan yangında barınakların bir kısmı kül oldu. Barınakların olduğu mevkide çıkan yoğun duman sonrasında alevler 2. kısım barınakları tamamen sardı. Barınakların içinde bulunan balıkçı ağlarının bir kısmı zarar görürken, büyük çapta maddi zarar oluştu. El birliği ile alevlerin arasından balıkçıların ekmek parası kazandıkları ağlarını kurtarmak için seferber olan gencinden yaşlısına tüm vatandaşlar yardıma koştular.
Bir anda barınakları saran alevler balıkçıların ekipmanlarını kullanılmaz hale getirirken meydana gelen olayda can kaybı yaşanmadı. Gerze Belediyesi itfaiye ekiplerinin yanı sıra belediyeye ait tanker, vidanjör ve iş makineleri da yangına müdahale ettiği yangının çevreye sıçrayarak daha da büyümemesi için barınakların bir kısmı iş makineleriyle yıkılarak kontrol sağlanmaya çalışıldı. Kontrol altına alınmakta güçlük çekilen yangın Sinop’tan gelen takviye itfaiyenin de yardımıyla bir saatlik çalışmanın ardından kontrol altına alındı. Soğutma çalışmaları bir süre daha devam eden barınaklarda yangının çıkış sebebiyle ilgili inceleme çalışmaları sürüyor.
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