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Sinop'ta balıkçıların 'palamut' beklentisi

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.09.2019 11:50 | Son Güncelleme

KARADENİZLİ balıkçılar, av yasağının 1 Eylül'de sona ermesiyle 'Vira bismillah' diyerek, ağlarını denize attı.

Sinop'ta balıkçıların 'palamut' beklentisi

Deniz ÖZEN/SİNOP, (DHA) - KARADENİZLİ balıkçılar, av yasağının 1 Eylül'de sona ermesiyle 'Vira bismillah' diyerek, ağlarını denize attı. Sinop'ta balıkçı tezgahları, istavrit ve mezgitin yanı sıra hamsi ile dolarken, balıkçılar, yeni sezonun ilk günlerinde palamutta umduğunu bulamadı.
Denizlerde 15 Nisan'da başlayan dip trol ve gırgır ağları ile avcılık için genel av yasağı, 1 Eylül itibarıyla sona erdi. Karadenizli balıkçılar da yeni av sezonu ile ağlarını doldurdu. Sinop'ta balıkçı tezgahları, sezonun ilk balıkları olan istavrit, mezgit ve barbunyanın yanı sıra hamsi ile doldu. Balık satışlarının iyi olduğu belirtilirken istavrit 10, mezgit 15, hamsi ise 20 TL'den satışa sunuldu. Sezonun ilk hamsisi, yoğun talep görürken balıkçılar, yeni av sezonunun ilk günlerinde palamutta umduğunu bulamadı.
'PALAMUTTAN İŞARET YOK'
Abalı Su Ürünleri Kooperatif Başkanı Ömer Tuncer, deniz suyu sıcaklığının normale dönmesiyle palamuttan beklentilerinin olduğunu belirterek, "Hamsi hem Marmara'da hem de Karadeniz'de balıkçılarımızın günlük masraflarını çıkartacak kadar çıktı. Fakat palamuttan hiçbir işaret yok. Şu anda Karadeniz sahilimizin hiçbir tarafında kayda değer bir palamut tutulmadı. Biz yine umudumuzu kesmiş değiliz. Deniz suyu sıcaklığı normale döndüğünde, insanların ihtiyaçlarını karşılayacak kadar palamut çıkacağını ümit ediyoruz" dedi.
Sinoplu balıkçı İsmail Değer ise "Her sene bol bol palamut tutarken, bu yıl daha bir tane palamut göremedik. Bunun bazı nedenleri var. Deniz suyunun soğuk olmaması, yumurtaların tutmaması, en büyük etkenlerden. Umut ediyoruz, 15-20 gün sonra olur. Palamudun olmaması bizim için dezavantaj. Halkımız bize devamlı palamut soruyor. Biz de onlara palamut veremediğimiz için üzgünüz" diye konuştu.

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Sinop'ta balıkçıların 'palamut' beklentisiSinop'ta balıkçıların 'palamut' beklentisiSinop'ta balıkçıların 'palamut' beklentisiSinop'ta balıkçıların 'palamut' beklentisi

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