HABER

Sinop'ta başından vurulmuş halde bulunan kişi hastaneye kaldırıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.09.2019 01:41 | Son Güncelleme

Sinop'ta başından vurulmuş halde bulunan kişi hastaneye kaldırıldı

SİNOP (AA) - Sinop'un Boyabat ilçesinde, başından silahla vurulmuş halde bulunan kişi hastaneye kaldırıldı.

İlçenin Bağlar Mahallesi avara yolunda, yerde yaralı halde yatan bir kişiyi gören çevredekiler durumu polise ve sağlık ekiplerine bildirdi.

Olay yerine gelen ekipler ilçede esnaf olduğu belirlenen ve başından tek kurşunla vurulmuş halde bulunan 53 yaşındaki Hasan Özdemir'i, Boyabat 75. Yıl Devlet Hastanesine kaldırdı.

Burada yapılan ilk müdahalenin ardından Özdemir, Sinop Atatürk Devlet Hastanesine sevk edildi.

Özdemir'in hayati tehlikesi bulunduğu öğrenildi.

Esenyurt'ta korkutan manzara! Saatler sonra ortaya çıktı Esenyurt'ta korkutan manzara! Saatler sonra ortaya çıktı
Siirt'te 5 terörist etkisiz hale getirildi!Siirt'te 5 terörist etkisiz hale getirildi!
Kahreden kazayla ilgili yeni gelişme! Ölü ve yaralılar varKahreden kazayla ilgili yeni gelişme! Ölü ve yaralılar var
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Boyabat Hasan Özdemir Yaralanma sinop

En Çok Okunan Haberler

İBB'de hareketli dakikalar! İmamoğlu'nun odasının balkonuna kadar ulaştı

İBB'de hareketli dakikalar! İmamoğlu'nun odasının balkonuna kadar ulaştı

Kılıçdaroğlu ve İmamoğlu'ndan önemli açıklamalar

Kılıçdaroğlu ve İmamoğlu'ndan önemli açıklamalar

Herkesi ilgilendiriyor! İsteyen sildirecek

Herkesi ilgilendiriyor! İsteyen sildirecek

Deprem sonrası yaptığı paylaşıma eleştiri yağdı

Deprem sonrası yaptığı paylaşıma eleştiri yağdı

5,8'lik depremin ardından son durum!

5,8'lik depremin ardından son durum!

Yine kadın cinayeti! Yakınları sinir krizi geçirdi

Yine kadın cinayeti! Yakınları sinir krizi geçirdi

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

AFAD'dan vatandaşlara uyarı!

AFAD'dan vatandaşlara uyarı!

Aradığınız tüm ürünler akıl almaz indirimlerle Hepsiburada’da!

Aradığınız tüm ürünler akıl almaz indirimlerle Hepsiburada’da!

Okullar yarın da tatil edildi mi?

Okullar yarın da tatil edildi mi?

İstanbul'da şiddetli deprem

İstanbul'da şiddetli deprem

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Siirt'te 5 terörist etkisiz hale getirildi!

Siirt'te 5 terörist etkisiz hale getirildi!

Kahreden kazayla ilgili yeni gelişme! Ölü ve yaralılar var

Kahreden kazayla ilgili yeni gelişme! Ölü ve yaralılar var

İki terörist etkisiz hale getirildi!

İki terörist etkisiz hale getirildi!

Korkutan kaza sonrası trafik kilitlendi! Kilometrelerce araç kuyruğu

Korkutan kaza sonrası trafik kilitlendi! Kilometrelerce araç kuyruğu

Ömer Çelik: Resmi birimler dışındaki açıklamalara itibar etmeyin

Ömer Çelik'ten vatandaşlara uyarı!

Ünlü deprem kahininden Türkçe tweet: Yüksek alarmda kalabilirsiniz

Ünlü deprem kahininden Türkçe tweet!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.