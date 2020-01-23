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Sinop’ta bir ev alevlere teslim oldu

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.01.2020 20:09 | Son Güncelleme

Sinop’ta çıkan yangında 1 ev tamamen kül oldu.Erfelek ilçesi Soğucalı köyünde saat 19.00 sıralarında yangın çıktı.

Sinop’ta bir ev alevlere teslim oldu

Sinop’ta çıkan yangında 1 ev tamamen kül oldu.

Erfelek ilçesi Soğucalı köyünde saat 19.00 sıralarında yangın çıktı. Melahat Neçare’ye ait evde çıkan yangında ev tamamen kullanılamaz hale geldi. Erfelek İtfaiyesi ve Erfelek Orman İşletmesi ekiplerinin müdahale ettiği yangında can kaybı yaşanmadı, çevreye sıçramadan kontrol altına aldı. Olayın şokunu atlatamayan Melahat Neçare’ye 112 Sağlık ekipleri tıbbi müdahalede bulundu. Yangının sobadan çıktığı belirlendi.
Jandarma olayla ilgili inceleme başlattı.

Sinop’ta bir ev alevlere teslim oldu

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