Sinop’ta bir ilki gerçekleştiren zanlı yakalandı

Sinop’ta 9 aracın lastiklerini kestiği öne sürülen şüpheli yakalandı.
Osmaniye köyü mevkisinde 9 aracın lastiklerinin aynı gün bıçakla kesilmesi üzerine İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekiplerince çalışma başlatıldı. Olay yerine yakın bölgelerdeki güvenlik kameraları kayıtlarını inceleyen Asayiş Şubesi ekipleri, şüphelinin İsmail Ç. olduğunu belirledi. Şehir merkezindeki adresinde gözaltına alınan zanlının üst aramasında olayda kullandığı değerlendirilen bıçak ele geçirildi.
Mutlu şehir Sinop’ta ilk kez yaşanan olay araç sahiplerini şoke etmişti.
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