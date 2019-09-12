Sinop’ta bir kadının öldüğü silahlı kavga davasında tutuklu sayısı 5’e yükseldi

Sinop’ta 4 Eylül akşamı bir restoranın önünde gerçekleşen ve 2 çocuk annesi Gülşah Karaduman’ın (32) hayatını kaybettiği olaya ilgili yürütülen soruşturmada gözaltına alınan 8 kişiden 4’ü tutuklandı.

Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmada Sinop Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube ekiplerince düzenlenen operasyonla gözaltına alınan 8 kişi, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. 8 şüpheliden Fethi T., Berkay Ö., Emre A. ve Fatih K., mahkemece tutuklandı, diğer 4 şüpheli ise serbest kaldı. Yürütülen soruşturma kapsamında daha önceden tutuklanan zanlı Görkem C. ile birlikte tutuklu sayısı 5’e yükseldi. Diğer silahlı zanlı Barışcan Ö’nün ise Sinop Atatürk Devlet Hastanesindeki tedavisi sürüyor.

