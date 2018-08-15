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Sinop'ta bir kişi denizde boğuldu

YAŞAM HABERLERİ  | 15.08.2018 23:41 | Son Güncelleme

 SİNOP'ta serinlemek için denize giren Mustafa Çoban (65), boğularak yaşamını yitirdi.

Esra AKSU/SİNOP, (DHA)- SİNOP'ta serinlemek için denize giren Mustafa Çoban (65), boğularak yaşamını yitirdi.

Olay, bugün saat 16.00 sıralarında kent merkezi Enver Bahadır Caddesi mevkisinde meydana geldi. İdidaya göre, serinlemek için denize giren Mustafa Çoban'ı kıyıdan 50 metre açıkta hareketsiz halde gören vatandaşlar, 112 Acil'i arayıp yardım istedi. Çevredekiler sağlık ekibi gelene kadar Çoban'ı kıyıya çıkardı. Olay yerine gelen 112 Acil ekibinin yaptığı kontrolde, Mustafa Çoban'ın yaşamını yitirdiği belirlendi. Çoban'ın cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Sinop Atatürk Devlet Hastanesi morguna götürüldü. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

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