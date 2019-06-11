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Sinop’ta boğulmalara karşı önlem

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.06.2019 12:33 | Son Güncelleme

Sinop Belediye Başkanı Barış Ayhan, Sinop’ta yaz dönemlerinde gerçekleşen boğulmalarla ilgili önlem aldıklarını söyledi.Güzel bir yaz sezonunu, güzel bir tatil sezonunu konuklar ile birlikte yaşayacaklarını belirten Başkan Ayhan, “Yazın bizi en çok üzen, en çok endişelendiğimiz hususlardan bir tanesi de boğulma vakaları.

Sinop’ta boğulmalara karşı önlem

Sinop Belediye Başkanı Barış Ayhan, Sinop’ta yaz dönemlerinde gerçekleşen boğulmalarla ilgili önlem aldıklarını söyledi.
Güzel bir yaz sezonunu, güzel bir tatil sezonunu konuklar ile birlikte yaşayacaklarını belirten Başkan Ayhan, “Yazın bizi en çok üzen, en çok endişelendiğimiz hususlardan bir tanesi de boğulma vakaları. Tabii, Sinop’un çocukları, Sinop’un gençleri denizle çok haşır neşir oldukları için, Sinop’ta çok boğulma vakaları ile karşılaşmıyoruz ama civar illerden gelen misafirlerimiz ile ilgili her yıl birkaç tane boğulma vakası ile karşılaşıyoruz. Bu da bizi derinden üzüyor açıkçası. Tabii, biz bu anlamda Sinop Belediyesi olarak gerekli önlemlerimizi şimdiden aldık. Cankurtaranlarımızın istihdamını sağladık. Cankurtaranlarımızın yanında teknik ekipmanlarıyla birlikte tüm Sinop sahillerinde boğulma vakalarının önlenmesi için kadromuzu ekibimizi hazırladık. Umuyoruz ki bu sene Sinop’ta boğulma vakası yaşanmayacak. Sinop Belediyesi olarak tüm tedbirlerimizi şu andan itibaren almış durumdayız. Ümit ediyoruz ki, bu sene üzülmeden, endişelenmeden turistlerimiz denize girebilecekler ve güzel bir yaz sezonunu, güzel bir tatil sezonunu konuklarımızla birlikte hep birlikte Sinop’ta yaşayacağız” dedi.

Sinop’ta boğulmalara karşı önlem

Sinop’ta boğulmalara karşı önlem

Sinop’ta boğulmalara karşı önlem

Sinop’ta boğulmalara karşı önlem

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