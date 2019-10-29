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Sinop'ta Cumhuriyet Bayramı kutlamalarına büyük ilgi

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.10.2019 14:38 | Son Güncelleme

SİNOP'ta 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı, törenle kutlandı.

Esra AKSU/SİNOP, (DHA) - SİNOP'ta 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı, törenle kutlandı.
29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları Sinop Valisi Köksal Şakalar’ın makamında tebrikleri kabulü ile başladı. Törene Sinop Valisi Köksal Şakalar, Sinop Belediye Başkanı Barış Ayhan, kamu kurum müdürleri, öğrenciler, öğretmenler ve çok sayıda vatandaş katıldı. İskele Meydanı'nda süren resmi törende, öğrencileri şiir okudu, yöresel halk oyunu gösterileri sundu. Gösteriler, tören alanını dolduranlar tarafından ilgiyle izlendi. Vali Şakalar'ın Cumhuriyet Bayramı'nı kutladığı konuşmasının ardından tören, önce öğrencilerin sonra da resmi ve sivil araçların geçişiyle sona erdi.

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