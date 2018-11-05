Sinop'ta deniz keyfi

Esra AKSU/SİNOP, (DHA)- SINOP'ta sonbahar mevsiminde güneşli havayı görenler denize girdi.

Karadeniz'in Bodrum'u olarak adlandırılan Sinop’ta hava sıcaklığı 18 derece civarında seyrederken vatandaşlar denize girerek güneşli havanın tadını çıkardı. Sinop Kültür ve Turizm Derneği Başkanı Cemalettin, vatandaşların denize girip yazdan kalma bir gün geçirdiğini belirterek “Kasım aynın başlarındayız. 5 Kasım, Sinop’ta plaj, deniz sezonu halen devam etmekte. Sinop’un Karadeniz sahilinden en büyük farklılığı, güneye bakan bir sahili olması. Dolayısıyla da bol bol güneş alabiliyoruz. Sahile indiğinizde ister istemez canınız denize girmek istiyor ve denize baktığınızda nasıl kıyılar sıcaksa deniz suyunun da sıcaklığı gayet iyi ve tam sağlıklı, temiz bir ortamda denize girebiliyorsunuz" dedi.

