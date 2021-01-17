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Sinop’ta deniz mayını bulundu

17.01.2021 19:32 | Son Güncelleme:
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Sinop’un Türkeli ilçesinde balıkçıların ağına deniz mayını takıldı.Türkeli ilçesine bağlı Güzelkent köyünde balıkçılar, Helaldı Limanı’nın 4 mil açıklarında ağlarına top şeklinde bir cismin takıldığını gördü.

Sinop’un Türkeli ilçesinde balıkçıların ağına deniz mayını takıldı.
Türkeli ilçesine bağlı Güzelkent köyünde balıkçılar, Helaldı Limanı’nın 4 mil açıklarında ağlarına top şeklinde bir cismin takıldığını gördü. Helaldı Limanı’na getirilen cismin incelenmesi için jandarmaya haber verildi. Bölgede çevre emniyeti alan jandarma ekipleri, cismin fotoğrafını yetkili birimlere gönderdi. Yapılan araştırmada, cismin Rus yapımı deniz mayını olduğu tespit edildi.
Türkeli Cumhuriyet Başsavcılığı’nca alınan karar doğrultusunda Helaldı Limanı tahliye ediliyor.
Konuyla ilgili Balıkçı Ahmet Tığlı yaptığı açıklamada, deniz mayınının 1 ton ağırlığında olduğunu söyledi. Tığlı, “Güzelkent köyü açıklarında balık avcılığı yaparken ağıma bir cisim takıldı. Ben de ilkten altı delinmiş denize batmış şamandıra olduğunu tahmin ettik. Çevre kirliliği olmasın diye de çöp konteynırının yanına bıraktım. Burada şüphelenen arkadaşlar cismin mayın olduğunu ve jandarmaya haber verdiklerini söylediler. Jandarma konuyla ilgili tutanak tuttu ve uzmanların geleceğini söylediler. Teknelerimizden tahliye olmamızı söylediler. Biz de tedbir amaçlı teknemizden ayrılıyoruz” dedi.

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