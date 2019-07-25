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Sinop’ta denizde akıntıya kapılan 5 kişiden 1’i hayatını kaybetti

YAŞAM HABERLERİ  | 25.07.2019 20:41 | Son Güncelleme

Sinop’un Ayancık ilçesinde, denizde akıntıya kapılan 5 kişiden 1’i hayatını kaybetti, 1’i yoğun bakımda ünitesinde tedavi altına alındı.Alınan bilgiye göre, ilçede yaşayan aynı aileden 5 kişi, Ayancık ilçesine bağlı Ünlüce köyü Kuğu Yalısı Plajı’na yüzmeye geldi.

Sinop’ta denizde akıntıya kapılan 5 kişiden 1’i hayatını kaybetti

Sinop’un Ayancık ilçesinde, denizde akıntıya kapılan 5 kişiden 1’i hayatını kaybetti, 1’i yoğun bakımda ünitesinde tedavi altına alındı.

Alınan bilgiye göre, ilçede yaşayan aynı aileden 5 kişi, Ayancık ilçesine bağlı Ünlüce köyü Kuğu Yalısı Plajı’na yüzmeye geldi. Plaja gelen Emine Ermiş, Burcu Yılmaz, Efe Yılmaz ve Tuana Taruz Ermiş bir müddet sonra girdikleri denizde boğulma tehlikesi geçirdi. Aşırı dalgadan dolayı akıntıya kapılan 4 kişi için vatandaşlar yardıma koştu. Bu sırada Uğur Umut Çelik denize girerek müdahale etmeye çalıştığı sırada, kendisi ve kayınvalidesi Emine Ermiş denizin dibine sürüklendi.

Ayancık Devlet Hastanesine kaldırılan Emine Ermiş (62) tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Damadı Uğur Umut Çelik (40) ise ambulansla Sinop Atatürk Devlet Hastanesine sevk edilerek, yoğun bakıma alındı. Boğulma tehlikesi geçiren diğer 3 kişi de tekne ile Altınkoy Plajı’na getirilerek buradan Ayancık Devlet Hastanesinde müşahede altına alındı.
Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Sinop’ta denizde akıntıya kapılan 5 kişiden 1’i hayatını kaybetti

Sinop’ta denizde akıntıya kapılan 5 kişiden 1’i hayatını kaybetti

Sinop’ta denizde akıntıya kapılan 5 kişiden 1’i hayatını kaybetti

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