SİNOP (AA) - Sinop'ta denizde erkek cesedi bulundu.

Alınan bilgiye göre, Gerze ilçesinde balık barınağı içinde denizde bir ceset gören vatandaşlar, durumu emniyet güçlerine bildirdi.

İhbar üzerine olay yerine giden İl Emniyet Müdürlüğü Deniz Şubesi ekiplerince denizden çıkartılan ve bir erkeğe ait olduğu belirlenen ceset, cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından sağlık ekiplerince Gerze Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Cesedin kimliğinin belirlenmesi için polis ekiplerince çalışma başlatıldı.

