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Sinop'ta denizde kaybolan çocuğun cesedi bulundu

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.08.2018 12:30 | Son Güncelleme

Sinop'ta denizde kaybolan çocuğun cesedi bulundu

SİNOP (AA) - Sinop'un Gerze ilçesinde dün denizde akıntıya kapılarak kaybolan çocuğun cesedi bulundu.

Bedre mevkisinde kaybolan 12 yaşındaki Efe Yasin Taş'ı arama çalışmalarına devam edildi.

Deniz polisi ve sahil güvenlik ekiplerince yapılan aramada Taş'ın cansız bedeni, akıntıya kapıldığı yerin yaklaşık 200 metre ilerisindeki kayalık alanda bulundu.

Taş'ın cenazesi, savcının incelemesinin ardından Gerze Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Bedre mevkisinde dün ailesiyle denize giren Taş, akıntıya kapılarak gözden kaybolmuş, arama çalışmalarına havanın kararması nedeniyle ara verilmişti.

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Anahtar Kelimeler:
deniz Efe Yasin Taş Gerze ilçesi sinop

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