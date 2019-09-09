HABER

Sinop'ta denizde kaybolan kişiyi arama çalışmasına devam edildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.09.2019 17:16 | Son Güncelleme

Sinop'ta denizde kaybolan kişiyi arama çalışmasına devam edildi

SİNOP (AA) - Sinop'un Ayancık ilçesinde denizde kaybolan kişiyi arama çalışmalarına devam edildi.

İlçede dün arkadaşlarıyla serinlemek için girdikleri denizde akıntıya kapılarak kaybolan Özay Yacızı’yı arama çalışmaları İl Emniyet Müdürlüğü Deniz Şubesi dalgıçlarınca sürdürüldü.

Emniyet Genel Müdürlüğüne ait bir helikopterin de destek verdiği arama çalışmalarında bir sonuca ulaşılamadı.

Ara verilen çalışmalara yarın devam edileceği öğrenildi.

Bu arada boğulma tehlikesi geçiren diğer iki kişinin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Sinop’un Ayancık ilçesinde Çamurca Plajı’nda denize giren ve boğulma tehlikesi geçiren 3 kişiden 2’si kurtarılmış, Özay Yacızı ise akıntıya kapılarak kaybolmuştu.

PARTNERSadece 5 dakikanızı alacak güzellik tüyolarıSadece 5 dakikanızı alacak güzellik tüyoları
Polis, aslan figürlü kaya parçası için 3 gün nöbet tuttuPolis, aslan figürlü kaya parçası için 3 gün nöbet tuttu
Ağaçların kardeşliğiAğaçların kardeşliği
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Ayancık ilçesi deniz sinop

En Çok Okunan Haberler

Gökçe Bahadır’ın bacakları tartışma yarattı

Gökçe Bahadır’ın bacakları tartışma yarattı

Bu görüntü günlerdir tartışılmıştı! Yeni gelişme

Bu görüntü günlerdir tartışılmıştı! Yeni gelişme

'Kaset' tartışması! MHP'li ismin yanıtı tepki çekti

'Kaset' tartışması! MHP'li ismin yanıtı tepki çekti

Büyük panik! Yolcu otobüsü seyir halindeyken alev aldı

Büyük panik! Yolcu otobüsü seyir halindeyken alev aldı

'Okul günü olacak iş mi?' Tepki aldı

'Okul günü olacak iş mi?' Tepki aldı

Hatay İl Emniyet Müdürü kaza geçirdi!

Hatay İl Emniyet Müdürü kaza geçirdi!

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Kahreden haber geldi! Ölü ve yaralılar var

Kahreden haber geldi! Ölü ve yaralılar var

Birbirinden geniş ürün yelpazesiyle aradığınız tüm ürünler akıl almaz indirimlerle Hepsiburada’da!

Birbirinden geniş ürün yelpazesiyle aradığınız tüm ürünler akıl almaz indirimlerle Hepsiburada’da!

İBB'den 'Yenikapı' açıklaması

İBB'den 'Yenikapı' açıklaması

AK Partili isimden Mansur Yavaş'a: Ankara'yı sana dar ederiz

AK Partili isimden Mansur Yavaş'a: Ankara'yı sana dar ederiz

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Selimiye Camisi’nde kadın-erkek girişleri ayrıldı

Selimiye Camisi’nde kadın-erkek girişleri ayrıldı

En acı veda! Sözleri yürekleri dağladı

En acı veda! Sözleri yürekleri dağladı

Ergenekon davasına bakan mahkemenin başkanı Hasan Hüseyin Özese'ye hapis cezası!

Hasan Hüseyin Özese'ye hapis cezası!

Sahil Güvenlik Komutanlığı'ndan 'göçmen botuna müdahale' açıklaması

Sosyal medyada tepki çekmişti! Açıklama geldi

Yenikapı'daki tartışma yaratan araçlar kaldırıldı

Bu görüntü günlerdir tartışılmıştı! Yeni gelişme

Son dakika! Hatay İl Emniyet Müdürü Kamil Karabörk ve ailesi kaza geçirdi

Hatay İl Emniyet Müdürü kaza geçirdi!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.