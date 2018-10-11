HABER

Sinop'ta denizden çıkanlar şaşırttı

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.10.2018 14:05 | Son Güncelleme

SİNOP'un Boyabat ilçesinde deniz dibi temizliği yapıldı.

Sinop'ta denizden çıkanlar şaşırttı

Esra AKSU/BOYABAT (Sinop), (DHA) -SİNOP'un Boyabat ilçesinde deniz dibi temizliği yapıldı. Sualtından elektrikli soba, otomobil lastiği, sandalye, battaniye gibi eşyanın çıkması görenleri şaşırttı.
Sinop Üniversitesi Sualtı Teknolojileri Öğrencileri ve Sinop Emniyet Müdürlüğü dalgıçları tarafından Boyabat sahilinde dip temizliği gerçekleştirildi. Yapılan temizlikte dalgıçlar tarafından su altından elektrikli soba, otomobil lastiği, sandalye, battaniye gibi eşyalar çıkarıldı.
Sinop Üniversitesi Öğretim Görevlisi Rasim Yaşar Tarakçı, bir farkındalık yaratmayı amaçladıklarını belirterek, şunları söyledi:
"Bu farkındalık doğrultusunda en azından burada atılan atılmaması gereken çöplerin daha doğrusu balık tutanlar tarafından kirletilmemesi gereken bir alanı temizliyoruz. Kısa bir müddet sonra bu çöplerin birikmesi burada balığında yok olması demektir. O zaman boş oltalarla bekleyecekler. Bu farkındalığı yaratalım en azından duyarlı davransınlar. Balık tutan onlar. Burada keyif yapan onlar. En sonunda burada balık tutamadıkları gün üzülecekler. Kendileri görmese bile bizim ileride çocuklarımız, torunlarımız bundan etkilenecek. Onun için duyarlı olmamız gerekiyor. Bulunduğumuz yer aynı zaman bir şehitlik. 1853’te, 2800 şehit verdiğimiz bir alan. En azından bu şehitlere de saygı gösterilmesi lazım."

FOTOĞRAFLI

Sinop'ta denizden çıkanlar şaşırttıSinop'ta denizden çıkanlar şaşırttıSinop'ta denizden çıkanlar şaşırttıSinop'ta denizden çıkanlar şaşırttı

PARTNERPoposuna estetik yaptırdı değerine değer kattı!Poposuna estetik yaptırdı değerine değer kattı!
İzmir Adliyesinde mesai yeniden başladıİzmir Adliyesinde mesai yeniden başladı
İstanbul'da ortaokulda yangın! Okul boşaltıldıİstanbul'da ortaokulda yangın! Okul boşaltıldı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Gıda devi Yörsan'dan konkordato başvurusu

Gıda devi Yörsan'dan konkordato başvurusu

İçişleri Bakanı Soylu'dan valilere 'stokçu' talimatı: Harekete geçin

İçişleri Bakanı Soylu'dan valilere 'stokçu' talimatı: Harekete geçin

ABD'den rahip Brunson'la ilgili son dakika açıklaması

ABD'den rahip Brunson'la ilgili son dakika açıklaması

15 Temmuz darbe gecesine ait yeni görüntüler! Çıplak halde dışarı attılar

15 Temmuz darbe gecesine ait yeni görüntüler! Çıplak halde dışarı attılar

Şarkıcı Berkay'ın burnunu kırmasıyla gündeme gelen Arda Turan'ın Instagram skandalları

Şarkıcı Berkay'ın burnunu kırmasıyla gündeme gelen Arda Turan'ın Instagram skandalları

Devlet geneleve kayyum atadı!

Devlet geneleve kayyum atadı!

İlginizi Çekebilir

Şanlıurfa'dan kötü haber! Çok sayıda polis yaralı

Şanlıurfa'dan kötü haber! Çok sayıda polis yaralı

Acılı babadan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a çağrı: Bu mesuliyet size aittir

Acılı babadan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a çağrı: Bu mesuliyet size aittir

Rusya'nın ardından bir açıklama da Türkiye'den: Tamamlandı

Rusya'nın ardından bir açıklama da Türkiye'den: Tamamlandı

Numan Kurtulmuş: 3'üncü dünya savaşı başladı!

Numan Kurtulmuş: 3'üncü dünya savaşı başladı!

Yasak aşk rezaleti! Eşinin kuzeniyle yakalandı, 'Bizi köye rezil edecek' deyip öldürttü

Yasak aşk rezaleti! Eşinin kuzeniyle yakalandı, 'Bizi köye rezil edecek' deyip öldürttü

Okuyucu Yorumları 2 yorum
Boyabat belediye başkanı boyabata deniz getirecem derdide inanmazdım. Demekki dediğini yapmış denizi getirmiş boyabata
Ne zamandan beri Boyabat ta deniz var.
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Durmuş Yılmaz: Daha önce bir cisim yaklaşıyor demiştim şimdi çarpmak üzere

Durmuş Yılmaz: Daha önce bir cisim yaklaşıyor demiştim şimdi çarpmak üzere

Antalya'dan kahreden şehit haberi

Antalya'dan kahreden şehit haberi

Muharrem İnce odun keserken görüntülendi!

Muharrem İnce odun keserken görüntülendi!

Kocasını uyurken 6 yerinden bıçakladı

Kocasını uyurken 6 yerinden bıçakladı

İçişleri Bakanlığı'ndan açıklama: 635 güvenlik korucusu görevden uzaklaştırıldı

İçişleri Bakanlığı'ndan açıklama: 635 güvenlik korucusu görevden uzaklaştırıldı

İstanbul'da ortaokulda yangın! Okul boşaltıldı

İstanbul'da ortaokulda yangın! Okul boşaltıldı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.