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Sinop'ta doktor ve hemşirenin darbedildiği iddiası

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.07.2019 17:28 | Son Güncelleme

Sinop'ta doktor ve hemşirenin darbedildiği iddiası

SİNOP (AA) - Sinop'un Boyabat ilçesinde hastanede görevli doktor ve hemşireyi darbettiği iddiasıyla gözaltına alınan hasta yakını serbest bırakıldı.

Boyabat 75. Yıl Devlet Hastanesinde uzman doktor ve hemşireye fiziki ve sözlü saldırıda bulunduğu iddiasıyla, şikayet üzerine hasta yakını G.S. gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen G.S, savcılık ifadesi sonrası salıverildi.

Hastanede görevli sağlık personeli, kurumun önünde basın açıklaması yaparak olayı kınadı.

Kaymakamlıktan konuyla ilgili idari soruşturma başlatıldığı duyuruldu.

- "Olayların hukuki takipçisi olacağımızın bilinmesini istiyoruz"

İl Sağlık Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, sağlık çalışanlarının sağlık hizmeti vermekten başka bir amacının olmadığı bildirildi.

Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Hastanemizde yatarak tedavi görmekte olan bir hastamızın yakını, bir uzman doktor ve bir hemşire arkadaşımıza sözlü ve fiziksel saldırıda bulunmuştur. İlçemizde hizmet veren Boyabat 75. Yıl Devlet Hastanesinde birçok hasta polikliniklerde, yataklı servislerimizde veya ameliyathanelerimizde şifaya ulaştırılmaktadır. Bu hizmetlerimiz, işini en güzel şekliyle yapmaya çalışan özverili sağlık çalışanlarımız sayesinde gerçekleşmektedir.

Hasta veya hasta yakınlarının sağlık çalışanlarına yönelik sözlü veya fiziksel şiddet olayları kendimizi güvende hissetmediğimizi göstermekte ve bu koşullarda verimli sağlık hizmeti vermemizi engellemektedir. İnsanlığa sağlık hizmeti vermekten başka bir amacı olmayan sağlık çalışanlarımıza yönelik her türlü sözlü veya fiziksel saldırıyı kınıyoruz.

Yaşanan olayların hastane yönetimi olarak hukuki takipçisi olacağımızın bilinmesini istiyoruz."

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Anahtar Kelimeler:
Boyabat ilçesi darp doktor hastane

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